Cuernavaca.— A casi 20 días de la explosión de una nube de gas LP en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, las familias afectadas continúan sin recibir una reparación del daño, denunció Eduardo Núñez Morales, asesor jurídico particular de la familia Herrera, una de las víctimas.

Eduardo Núñez acusó que persiste la omisión de la empresa Tomza Gas Titanium, S.A. de C.V. —cuyo vehículo registró la fuga de gas— para atender a los afectados y cubrir los gastos médicos mediante la póliza de seguro, por lo que se ha complicado la recuperación de algunas víctimas.

“Se ha dicho en medios de comunicación que se está avanzando y se está reparando el daño, pero la realidad es otra”, sostuvo.

El abogado informó que hoy enviaron cinco oficios al coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, para solicitar información técnica sobre la unidad involucrada en el sinisestro ocurrido el pasado 6 de agosto, entre ella el fundamento legal utilizado para determinar que aún faltaba un mes para realizar su revisión física y mecánica.

Indicó que también solicitaron los expedientes de la empresa de 2024 a 2026, con información sobre el número de pipas que posee, las inspecciones realizadas a cada unidad, así como las observaciones detectadas.

“Es importante saber cuántas pipas hay, porque no sabemos cuántas bombas de tiempo hay expuestas en la calle”, advirtió.

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Asimismo, Eduardo Núñez cuestionó que las autoridades no aseguraron las instalaciones de la empresa, y Protección Civil no determinó una clausura preventiva, pese a la gravedad del siniestro.

Aseveró que mientras la empresa continúa operando, persiste la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad de las unidades que siguen circulando, por lo que exigió que la Fiscalía General del Estado de Morelos avance realmente en la investigación y que la empresa asuma una responsabilidad efectiva con las víctimas y sus familias.

FGE exhorta a reparar daños

En el último encuentro de la empresa gasera y autoridades de la fiscalía y del gobierno estatal, el pasado 12 de agosto, la empresa privada fue exhortada a reparar los gastos por daños y lesiones provocados a habitantes de dicha colonia.

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Tras esa reunión, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar prometió que fortalecería las indagatorias iniciadas por la explosión por fuga de gas conforme al resultado de las diligencias ministeriales y periciales.

Reiteró que la institución agotará todas las acciones jurídicas a su alcance para garantizar los derechos de las víctimas. A su vez, el secretario de Gobierno, Édgar Maldonado, subrayó la determinación del Ejecutivo estatal de generar las condiciones establecidas por la ley para que las víctimas reciban justicia.

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