Techbit | 25-08-26 | 08:00 |

Desde agosto comenzó el registro de líneas telefónicas en México y hasta diciembre continuará, según el último digito del número celular a registrar, según informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a inicios de julio.

De hecho, para los primeros números que debían registrarse en el mes de agosto y que no lo hicieron, se les comenzó a suspender sus líneas. De acuerdo con la CRT, el pasado 16 de agosto inició la suspensión de las líneas con terminación en 0 y se espera que el próximo 31 de agosto ocurra lo mismo con los números con terminación 1.

En este sentido, es importante saber cuándo te toca registrar tu línea y que presentes especial atención si tu celular termina en alguno de estos dos números pues el registro ya debe hacerse durante el mes de septiembre; en te contamos.

Lista de números telefónicos que les toca registrarse en septiembre. Imagen: Magnific
Lista de números telefónicos que les toca registrarse en septiembre. Imagen: Magnific

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¿Qué números deben registrarse en septiembre?

De acuerdo con el compartido por la Comisión, las líneas cuya terminación sea 2 tienen como fecha límite de registro el 15 de septiembre del 2026. Por otro lado, los números que terminen en 3, deberán hacer la vinculación a más tardar el 30 de septiembre.

Para el registro, los usuarios solamente deben vincular su línea con los datos del titular y con el CURP. En caso de no hacer la vinculación, la línea será suspendida. Esta suspensión puede presentarse de manera instantánea o incluso puede llegar a tardar hasta 72 horas en realizarse, por lo que no debes confiarte en que tu línea siga activa sino haces la vinculación.

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Por otro lado, debes saber que los plazos para el registro de una línea telefónica quedan de la siguiente manera:

  • Último dígito: 4. Fecha límite: 15 de octubre.
  • Último dígito: 5. Fecha límite: 31 de octubre.
  • Último dígito: 6. Fecha límite: 15 de noviembre.
  • Último dígito: 7. Fecha límite: 30 de noviembre.
  • Último dígito: 8. Fecha límite: 15 de diciembre.
  • Último dígito: 9. Fecha límite: 31 de diciembre.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

En caso de no haber hecho el registro de línea telefónica a tiempo, no tienes que preocuparte ya que puedes recuperar tu línea posteriormente.

Para ello, solo debes comunicarte con tu proveedor o realizar el registro en línea para hacer la vinculación. Una vez que este proceso se complete, el operador reestablece las llamadas, los mensajes y datos móviles sin necesidad de adquirir un número nuevo.

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Lista de números telefónicos que les toca registrarse en septiembre. Imagen: Magnific
Lista de números telefónicos que les toca registrarse en septiembre. Imagen: Magnific

Los pasos que debes seguir si realizas el proceso en línea:

  • Ingresa a portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles o al sitio oficial de tu operadora móvil. Revisa que sea el oficial para evitar algún tipo de fraude.
  • Da clic en “Registrar mi línea” y acepta los términos y condiciones del procedimiento.
  • Posteriormente, ingresa tu número e introduce el código que te envíen.
  • Toma una fotografía de tu identificación oficial y para finalizar realiza la prueba de vida que se indica en el sitio.
  • Por último, espera que el proceso termine y recibas un mensaje SMS con tu código de registro.

Una vez que realices los pasos anteriores, tu línea regresará de forma automática y podrás seguir en comunicación.

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