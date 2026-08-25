El Derecho comparado ofrece una ventana hacia soluciones jurídicas que han adoptado otros tribunales constitucionales o internacionales, expresó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Durante la presentación del libro “Sistemas Constitucionales Comparados” una colaboración de Lucio Pegoraro, Angelo Rinella y otros juristas, la ministra Esquivel refirió que este texto permite una mejor y más clara comprensión del contenido y objeto del Derecho comparado y su metodología

Señaló que entre sus aportaciones el libro abre la “oportunidad de acercarnos a los diferentes sistemas constitucionales del mundo, para conocerlos, valorar nuestro propio sistema y ponderar aquello que de común tenemos con otros sistemas y aquello que bien pudiera exportarse o claramente rechazarse”.

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Por ello, expresó su reconocimiento al profesor Lucio Pegoraro por esta importante aportación al estudio del derecho constitucional comparado y por sus comentarios a la obra que acrecienta la cultura jurídica y que acerca a los juristas a la lectura de obras de conocimiento vanguardistas.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa durante la presentación del libro “Sistemas Constitucionales Comparados”. Foto: Especial

Asimismo, Esquivel Mossa felicitó a sus compañeros Ministros Loretta Ortiz Ahlf, Arístides Rodrigo Guerrero García y Giovanni Azael Figueroa Mejía, por su formación académica en la materia constitucional que se traduce en su ejercicio jurisdiccional, así como el esmero de enriquecer el conocimiento jurídico de quienes integran la Corte.

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