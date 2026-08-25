Washington.- El Servicio Secreto confirmó que está al tanto de un video difundido por medios estatales iraníes que parece amenazar la vida de Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección", declaró en un comunicado el portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring. "Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”.

Desde el asesinato en Irán del ayatolá Alí Jamenei por parte de Estados Unidos, medios iraníes han difundido en múltiples ocasiones contenido que amenaza al mandatario norteamericano y a miembros de su familia. El asesinato ocurrió al inicio de la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel.

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CNN informó previamente que el Servicio Secreto tenía conocimiento de la amenaza contra Barron Trump.

El video, titulado “¿Dónde y cómo debemos matar a Barron Trump?”, fue emitido por el Canal 3 de la televisión estatal iraní y difundido en medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). En él se muestra la ubicación de la universidad de Barron Trump, sus residencias estudiantiles, los vehículos de su custodia y posiciones del Servicio Secreto.

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“¡Esto es solo el principio! ¡Barron Trump, espéranos!”, amenaza la grabación.

Barron Trump no es el único miembro de la familia Trump en ser blanco de amenazas iraníes. Antes las hubo contra la primera dama, Melania Trump, y contra Ivanka, hija del mandatario estadounidense.

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