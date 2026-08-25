Dolly Parton y Carl Thomas Dean protagonizaron una de las historias de amor más duraderas y discretas de la industria del entretenimiento. La cantante de country, quien murió pacíficamente este martes en Nashville, Tennessee, a los 80 años, estuvo casada con Dean durante casi seis décadas, hasta la muerte de él en marzo de 2025, a los 82 años.

La muerte de Parton fue confirmada por su sobrino, quien informó que la intérprete falleció pacíficamente. Con una carrera que la llevó desde una cabaña de madera en las montañas de Tennessee hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la música estadounidense, la cantante escribió cientos de canciones, entre ellas "Jolene", "Coat of Many Colors" y "I Will Always Love You", que en conjunto alcanzaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea.

Pero detrás de la superestrella de las enormes pelucas rubias, los atuendos deslumbrantes y las canciones que marcaron generaciones, hubo un hombre que eligió mantenerse lejos de los reflectores: Carl Thomas Dean, un contratista de pavimentación asfáltica con quien Parton se casó a mediados de la década de 1960.

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Dolly Parton y Carl Dean: amor a primera vista

Dolly Parton y Carl Dean se conocieron en 1964, cuando ella tenía 18 años y acababa de llegar a Nashville para comenzar a construir su carrera musical. Él tenía 21 años y, de acuerdo con los recuerdos que la cantante compartió a lo largo de los años, el encuentro fue inmediato.

En mayo de 1992, Parton describió a The Associated Press (AP) la impresión que tuvo al conocer a quien se convertiría en su esposo.

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“Fue amor a primera vista. Veo gente que me llama la atención todo el tiempo. Solo que nadie me ha hecho girar la cabeza tanto como él”, recordó la cantante.

La pareja se casó el 30 de mayo de 1966, en una ceremonia privada en Georgia. Para entonces, Parton comenzaba a abrirse camino en la música country, mientras Dean llevaba una vida completamente alejada de los escenarios.

A diferencia de su esposa, Carl Dean nunca buscó convertirse en una celebridad, durante décadas evitó las entrevistas y las apariciones públicas, una decisión que Parton respetó y que terminó convirtiéndose en una de las características de su matrimonio.

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Carl Dean, el hombre detrás de la superestrella

Mientras Dolly Parton se convertía en una de las artistas más reconocidas del mundo, Dean permaneció prácticamente fuera de la vida pública, la cantante llegó a explicar que su esposo no disfrutaba la exposición y que esa diferencia había sido importante para que su relación funcionara.

Parton contó en distintas entrevistas que Dean no necesitaba ser parte del espectáculo para acompañarla en su carrera. En mayo de 2025, después de la muerte de su esposo, la cantante habló con AP sobre lo que significaba perder a la persona que había estado a su lado durante casi 60 años.

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“Soy una persona de fe, y de verdad creo que algún día voy a volver a verlo. Y lo veo todos los días en mis recuerdos y en mi corazón, y en todas las cosas que solíamos hacer y en todo lo que construimos juntos. Uno tiene que aprender, más o menos, a hacer nuevos planes, pero esa es la parte más difícil”, expresó.

La relación también influyó directamente en la música de Parton, uno de los ejemplos más conocidos es "Jolene", canción que la cantante explicó a NPR que escribió inspirada en una cajera de banco coqueta que parecía mostrar interés en Dean.

La canción terminó convirtiéndose en uno de los mayores clásicos de la carrera de Parton y en una de las composiciones más reconocibles de la música country.

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Parton y Dean permanecieron juntos mientras la carrera de la cantante crecía hasta convertirla en una superestrella internacional. Ella escribió cientos de canciones, ganó 11 premios Grammy, incursionó en el cine, creó empresas y desarrolló proyectos filantrópicos, además de fundar el parque temático Dollywood en Tennessee.

Dean, en cambio, mantuvo su vida privada, incluso cuando Parton era una presencia habitual en televisión, entregas de premios y escenarios de todo el mundo, él rara vez aparecía junto a ella.

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En mayo de 2025, Parton también habló con AP sobre la forma en que su esposo veía su carrera y recordó una frase que él solía decirle.

“No pienso en mi vida en términos de ‘superestrella’. Solo soy una chica trabajadora. Siempre digo, y es verdad, que soy un caballo de trabajo que parece un caballo de exhibición. Pero tengo que mantenerlo todo y disfruto de todo. Mi esposo siempre decía: ‘Si alguien nació para ser una estrella, eres tú’”.

Dolly Parton y el duelo por la muerte de su esposo

Carl Thomas Dean murió en marzo de 2025, a los 82 años, tras su fallecimiento, Parton habló abiertamente sobre el duelo y sobre la dificultad de acostumbrarse a una vida sin el hombre con quien había compartido casi seis décadas.

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La cantante reconoció que mientras cuidaba de su esposo había dejado de prestar atención a algunos problemas de salud propios. Meses después, esas dificultades también la llevaron a reducir sus actividades públicas y cancelar una residencia que tenía prevista en Las Vegas.

Aun así, Parton continuó trabajando y buscando nuevas maneras de mantener vigente su música. La historia de amor entre Dolly Parton y Carl Dean terminó con la muerte de ella este martes en Nashville, pero durante casi 60 años ambos construyeron una relación que se desarrolló lejos del espectáculo y que, pese a la fama mundial de la cantante, permaneció en gran medida como un asunto privado entre ellos, algo complicado cuando se trata de una celebridad, de una como lo fue Dolly Parton.

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