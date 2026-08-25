Actualmente, tener privacidad al navegar por Internet es una de las principales preocupaciones de los usuarios. Y es que, aunque no siempre ocurre, existe el riesgo de que los ciberdelincuentes rastreen su información y datos privados.

Uno de esos ataques se cometen mediante las cookies, que permiten que ciertos sitios accedan a nuestra actividad en línea. Hoy en Techbit te explicamos cómo borrarlas.

¿Qué son las cookies?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, las cookies son archivos que crean los sitios web a los que accedes y guardan información sobre tus visitas para mejorar tu experiencia navegando.

Por ejemplo, los sitios pueden mantener iniciada tu sesión, recordar tus preferencias y proporcionarte contenido pertinente basado en tu ubicación.

Así puedes eliminar las cookies de tu navegador. Foto: Unsplash

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Existen dos tipos de cookies:

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Cookies propias: las crea el sitio al que accedes y que se muestra en la barra de direcciones.

Cookies de terceros: las crean terceros. Un sitio que visites puede insertar contenido de otros lugar, como imágenes, anuncios y texto. Cabe destacar que cualquiera de estos puede usar cookies de terceros para personalizar el contenido y los anuncios, así como para saber qué acciones realizas en otros sitios.

Cabe destacar que algunos sitios de internet pueden pedirte que aceptes o rechaces las cookies. Asimismo, es posible eliminar las existentes, permitirlas, bloquear las de terceros y establecer preferencias para determinados sitios web.

Por esta razón es recomendable eliminar las cookies. Foto: Unsplash

¿Cómo eliminar las cookies?

Las cookies por sí solas, no representan un gran peligro como podría hacerlo un virus, sin embargo, pueden ser aprovechadas por hackers y ciberdelincuentes para rastrear tu actividad en internet. Por lo que, si quieres tener mayor privacidad al navegar por la red, sigue estos pasos para eliminarlas:

Google Chrome (iOS y Android)

Abre Chrome Chrome.

Pulsa sobre los tres puntos en la parte superior o inferior derecha de la pantalla.

Entra a “Configuración”.

Selecciona “Privacidad y seguridad”.

Toca en “Borrar datos navegación”.

Elige el intervalo de tiempo de los datos de navegación que quieras eliminar: “Últimos 15 minutos”, “Última hora”, “Últimas 24 horas”, “Últimos 7 días”, “Últimas 4 semanas” o “Todos”.

En la pestaña “Datos de navegación” marca la opción “Cookies, datos de sitios”.

Marca otros elementos que quieras eliminar.

Para confirmar, toca “Borrar datos”.

Safari (iOS)

Entra a “Configuración” en tu iPhone.

Ingresa al apartado “Apps”.

Selecciona “Safari”.

Pulsa “Borrar historial y datos”.

Elige el periodo de tu preferencia “Última hora”, “Hoy”, “Hoy y ayer” o “Todo el historial”.

Confirma la selección y pulsa en “Borrar historial”.

¡Ya lo sabes! Este tipo de datos permite que tu experiencia en internet sea más inmersiva y personalizada, aunque esto puede generar una mayor brecha de seguridad que los hackers pueden utilizar para rastrear tu información.

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