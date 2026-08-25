Metrópoli | 25-08-26 | 15:33 |

La informó que atiende un incendio al interior de la , ubicada en Fernando Villalpando esquina con Insurgentes Sur, en la colonia Guadalupe Inn.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de la Unidad de arribaron al lugar, donde se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó el apoyo del .

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | Foto: Especial.
El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | Foto: Especial.

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Como medida preventiva, fueron evacuados 27 menores y 12 adultos, para un total de 39 personas, con el objetivo de salvaguardar su integridad física.

En el sitio continúan trabajando bomberos y personal de Protección Civil. Al momento, ya no se registra llama viva y se realizan trabajos de ventilación y revisión del inmueble para descartar cualquier riesgo y determinar las condiciones de seguridad del lugar.

dmrr/JALC

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