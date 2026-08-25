La alcaldía Álvaro Obregón informó que atiende un incendio al interior de la plaza Haamu Huas, ubicada en Fernando Villalpando esquina con Insurgentes Sur, en la colonia Guadalupe Inn.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil arribaron al lugar, donde se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | Foto: Especial.

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Como medida preventiva, fueron evacuados 27 menores y 12 adultos, para un total de 39 personas, con el objetivo de salvaguardar su integridad física.

En el sitio continúan trabajando bomberos y personal de Protección Civil. Al momento, ya no se registra llama viva y se realizan trabajos de ventilación y revisión del inmueble para descartar cualquier riesgo y determinar las condiciones de seguridad del lugar.

dmrr/JALC