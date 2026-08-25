José Mourinho, que alguna vez fue conocido por su personalidad fogosa y sus frecuentes arrebatos junto a la línea de banda, quiere ayudar a Vinícius Júnior a controlar mejor sus emociones.

Mourinho, que se mostró mucho más sereno al inicio de su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, afirmó el martes que cree que Vinícius está siendo señalado de manera injusta, pero que el astro brasileño puede hacerlo mejor al reaccionar ante las provocaciones.

El atacante estuvo involucrado en varios incidentes con aficionados y jugadores rivales el sábado en el estreno del equipo en La Liga de España de visita a Espanyol. El Madrid recibe a la Real Sociedad para su segundo encuentro el miércoles.

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“Hay una situación en el campo y fuera del campo. Ante la reacción del público, que no es racista ni es homófoba, sino el típico insulto del adepto normal, ahí pienso que puede controlar su relación con la grada adversaria", declaró Mourinho. “El juez es el que tiene que estar ahí y el que tiene que proteger a todos los jugadores y el juego”.

Mourinho señaló que es más difícil ayudar a Vinícius en lo que respecta a los incidentes durante el partido, pero que cuando se trata de su relación con los aficionados rivales, entonces "es una cosa que podemos trabajar”.

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El año pasado, Mourinho fue criticado por atacar el carácter de Vinícius después de que el jugador acusara a un rival de insultarlo de manera racista durante un partido de la Liga de Campeones contra el Benfica. El técnico que estaba al frente del Benfica en ese momento sugirió que el delantero brasileño incitaba a los jugadores rivales con sus celebraciones tras marcar.

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“Cuando era entrenador del Benfica, solo me interesaba el Benfica, no me interesaba el Real Madrid”, dijo Mourinho. "Intento que Vini tenga más control emocional, pero al mismo tiempo, inicia el partido y tres minutos después le dan una patada que es una agresión.

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El veterano técnico portugués indicó que se ha vuelto evidente la diferencia en el trato en el campo hacia Vinícius y hacia otros jugadores.

“Si entras en una dinámica, se entra en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace. Me parece una cosa muy obvia”, comentó.

“Es un poco como los niños pequeños, que van hasta donde tú les permites que vayan. Los jugadores de fútbol en el campo son lo mismo”, añadió. “Si yo puedo machacar a Vini, puedo presionarlo sea físicamente sea con palabras, si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas y si puedo llegar casi a la agresión”.