Dos personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo particular en el que viajaban quedara prensado entre dos tráileres, en calles de la colonia San Miguel Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El accidente ocurrió sobre la calle Gobernador Melchor Muzquiz, en su cruce con Gobernador Gregorio V. Gelati, donde el automóvil quedó severamente dañado y sus ocupantes no podían salir por sus propios medios.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como ambulancias del ERUM, SAMU-CRUM y Cruz Roja.

Dos personas resultan lesionadas tras quedar prensadas entre dos tráileres en la alcaldía Miguel Hidalgo. | Foto: Especial.

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Bomberos realizaron las maniobras necesarias para liberar a las dos personas que se encontraban dentro del automóvil y posteriormente fueron entregadas a los servicios médicos para su valoración.

Los paramédicos atendieron a una mujer de 28 años y un hombre de 47, quienes presentaban múltiples contusiones. Después de ser valorados, se determinó que no requerían traslado hospitalario.

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Los servicios de emergencia permanecieron en el sitio mientras se esperaba el arribo de una grúa para retirar el vehículo y continuar con las labores correspondientes derivadas del percance.

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JACL