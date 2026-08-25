Tendencias | 25-08-26 | 17:39 |

La escena musical se encuentra de luto, ya que este 25 de agosto la cantante y compositora estadounidense, murió a los 80 años. Así lo informó la familia de la por medio de un video.

Bryan Seaver, sobrino de la cantante fue quien compartió la noticia sobre el deceso, recapitulando la importancia de su legado como artista para las futuras generaciones.

"Soy el hijo de Cassie Parton y, hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean. Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una gran tristeza, pero la tristeza permanece con nosotros. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús”, dijo.

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La artista Dolly Parton falleció a los 80 años. Foto: Instagram oficial.
La artista Dolly Parton falleció a los 80 años. Foto: Instagram oficial.

Usuarios en redes sociales rinden homenaje a Dolly Parton

La noticia sobre la muerte de Dolly Parton sorprendió a los usuarios en redes sociales quienes rápidamente volvieron tendencia el homenaje a la interprete de temas como "9 to 5" y "Jolene".

Asimismo, decenas de fans recordaron su participación en la serie animada "The Simpsons".

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Internautas expresaron condolencias de formas peculiares.

La aparición de la cantante en Hannah Montana como la tía de Miley Cyrus, marcó a toda una generación.

Asimismo, las ediciones de la diva del country llegando al cielo, también se hicieron presentes.

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En Latinoamérica los internautas suelen expresar su respeto de formas muy diversas, entre las que destaca el homenaje de despedida de la comunidad biker con el ruido de los motores.

*Con información de Reyna Avendaño

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dcs

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