La escena musical se encuentra de luto, ya que este 25 de agosto la cantante y compositora estadounidense, Dolly Parton murió a los 80 años. Así lo informó la familia de la estrella del country por medio de un video.

Bryan Seaver, sobrino de la cantante fue quien compartió la noticia sobre el deceso, recapitulando la importancia de su legado como artista para las futuras generaciones.

"Soy el hijo de Cassie Parton y, hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean. Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una gran tristeza, pero la tristeza permanece con nosotros. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús”, dijo.

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La artista Dolly Parton falleció a los 80 años. Foto: Instagram oficial.

Usuarios en redes sociales rinden homenaje a Dolly Parton

La noticia sobre la muerte de Dolly Parton sorprendió a los usuarios en redes sociales quienes rápidamente volvieron tendencia el homenaje a la interprete de temas como "9 to 5" y "Jolene".

Asimismo, decenas de fans recordaron su participación en la serie animada "The Simpsons".

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Rest in peace Dolly Parton ❤️ pic.twitter.com/kBOPEXv53b — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) August 25, 2026

Internautas expresaron condolencias de formas peculiares.

A nombre de la ruta Torres Conalep - Pantitlán Bordo Xochiaca, lamentamos profundamente la partida de la gran Dolly Parton.



RIP en INRI 🕊️ pic.twitter.com/Tzq95O8tH7 — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) August 25, 2026

La aparición de la cantante en Hannah Montana como la tía de Miley Cyrus, marcó a toda una generación.

A whole generation grew up watching Dolly Parton on Hannah Montana. It hurts so much more today. 😭 pic.twitter.com/O9xeHsdhY7 — lilo💋 (@factsaccountt) August 25, 2026

Asimismo, las ediciones de la diva del country llegando al cielo, también se hicieron presentes.

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Hoy hay una estrella más en el cielo.

Ha subido la gran Dolly Parton.

DEP. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/td3DaFqneW — Dios (@diostuitero) August 25, 2026

En Latinoamérica los internautas suelen expresar su respeto de formas muy diversas, entre las que destaca el homenaje de despedida de la comunidad biker con el ruido de los motores.

DOLLY PARTON NO NO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/hf5JYO7TR0 — juan 🇨🇴 (@juaaaaancamilo) August 25, 2026

*Con información de Reyna Avendaño

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