Emma Coronel Aispuro capturó de nueva cuenta la atención en la escena mediática, al aparecer como invitada en una transmisión en directo de los influencers “Lonche de Huevito” y “Willito” a través de la plataforma Kick, donde celebraron haber llegado al millón de seguidores.

Con un formato al estilo programa de cocina, los creadores de contenido conversaron sobre la presencia de Coronel en redes sociales, además de revivir algunos detalles reveladores sobre el inicio de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el directo de más de 5 horas, la exreina de belleza contó que conoció al fundador del Cártel de Sinaloa a los 17 años en una feria regional, además de reveló cómo fue que Guzmán la pretendió hasta que se casó con ella, un año después de conocerse.

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Emma Coronel, esposa del Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: @emma.coronel.official

¿Quiénes son Lonche y Willito, los influencers que grabaron video con Emma Coronel?

Víctor Ordoñez y Guillermo Peña, mejor conocidos como “Lonche de Huevito” y “Willito” son una dupla de creadores de contenido muy popular en Sinaloa que se dio a conocer por realizar directos dedicados a los videojuegos.

Asimismo, detalles como su sentido del humor, viajes y lujoso estilo de vida capturaron rápidamente la atención de una comunidad de 1.9 millones de seguidores en TikTok que los respalda.

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La polémica ha sido clave en la amistad entre los streamers, pues este año se enfrentaron en el torneo de box Super Nova Génesis. Donde a pesar de la actitud competitiva de “lonche”, “Willito” obtuvo la victoria por knockout.

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Los streamers están bajo la lupa tras su colaboración en video con la exreina de belleza. Foto: Redes Sociales

Otra de las polémicas que ha estado bajo la lupa de los usuarios en redes sociales, fue la vez en que Yeri Mua denunció que recibió amenazas por parte de la comunidad de “Lonche de Huevito”, quienes se hacen llamar FES. Presuntamente, el grupo de seguidores habría colocado una “narcomanta” advirtiendo a la influencer que en caso de presentarse en la Feria Nacional de Tijuana 2025, podría enfrentar duras consecuencias en contra de su bienestar y de las personas cercanas a ella.

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Por su parte, Ordoñez desmintió las acusaciones y negó haber alentado conductas violentas entre sus seguidores.

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