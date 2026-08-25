Cynthia Klitbo reveló, en "La casa de los famosos México", que a finales de los 90, cuando el noviazgo entre Memo del Bosque y Vica Andrade se confirmó, causando revuelo en el medio artístico, ella también fue parte de la historia ya que, de acuerdo a su narración, el productor de Telehit estaba saliendo con ambas, simultáneamente, hasta que ella tomó una tajante decisión.

Eran finales de los noventa cuando del Bosque y Mónica Moguera dieron a conocer que, luego de siete años de noviazgo y uno de matrimonio, habían finalizado su relación.

Por esa época, se rumoró acerca de una presunta infidelidad por parte del productor, con otra de las conductoras de su canal, Vica Andrade, polémica que los persiguió por décadas, hasta que Noguera desmintió lo que se llegó a decir por la época; su exmarido no la había engañado con su compañera.

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De hecho, tras su divorcio, la expareja sostuvo una relación muy estrecha que, como del Bosque (QEPD) llegó a contar la cual, consistía en escribirse, por lo menos, una vez a la semana ya que, en realidad, no fue la exigencia de trabajo que tenían por la época, lo que enfrió su vínculo.

Ahora, Cynthia Klitbo ha hecho una nueva revelación, en relación a los acontecimientos que, tuvieron lugar, poco antes de que llegase el nuevo siglo.

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Durante una de sus conversaciones, en "LCDLFM", con Mariana Ochoa, la actriz de telenovelas recordó que sostuvo un romance con Memo del Bosque, el cual, llegó a su fin cuando se enteró que, mientras salía con ella, también pretendía a Vica, situación que resultó intolerable para Cynthia que, previamente, ya había enfrentado otras decepciones en el amor.

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"Luego resulta que tienen otra y te botan porque, ya me pasó, me pasó con Memo del Bosque, andaba saliendo conmigo y con Vica y que lo cacho".

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Mariana reaccionó absorta y, manteniendo la boca abierta y, mientras escuchaba atenta, su interlocutora expresó que, fue entonces, cuando decidió que terminaría todo lazo con el productor, a pesar de la gran atracción y compatibilidad que los unía.

"Me iba a visitar a mi casa, me daba regalos y todo y, que me entero que andaba también con Vica, le dije: ´te vas a quedar con ella, yo no soy plato de segunda mesa, te acelero la elección´ y se quedó con Vica", ahondó.

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También habló de las cualidades que vio en del Bosque:

"A mí me encantaba Memo, ya sé que no era guapo, pero le encantaba bucear, igual que a mí, era todo terreno, igual que yo, era muy cagad*, era productor, tenía cosas muy lindas pero, yo, nunca me he peleado por un wey, yo los cacho y los mando a la ching*da, yo sí soy muy soberbia", precisó.

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