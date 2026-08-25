Cultura | 25-08-26 | 15:28 |

no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la información publicada por sobre que, director de Radio UNAM, facturó en restaurantes, súper y pasteles con cargo a la UNAM, tampoco dió oportunidad de ser cuestionado al respecto, el rector de la máxima casa de Estudios, Leonardo Lomelí, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios (), dejó el recinto ferial tras un breve recorrido.

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Únicamente se pudo consultar a ,, entidad universitaria a la que está adscrito Radio UNAM. Beltrán señaló que las secciones son autónomas y sus decisiones se rigen por la legislación universitaria, y que Benito Taibo publicó una carta como derecho de réplica.

Reconoció que sí, que Radio UNAM depende de su dirección, pero "las decisiones que toman son autónomas y se rigen bajo la legislación universitaria, Radio UNAM y TV UNAM tienen en este momento una auditoría y la están efectuando de acuerdo a la legislación", afirmó Beltrán en un comentario muy breve tras la conclusión del acto inaugural de la FIluni, celebrada en el Centro de Exposiciones de la UNAM. Y dónde dijo que Únicamente se pudo consultar a Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, quien señaló que Taibo publicó una réplica, "pidió el derecho de réplica y las direcciones son autónomas".

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El reportaje publicado por este diario apunta no solo a los gastos que el también escritor facturó entre enero de 2024 a abril de 2026, sino que fueron hechos incluso en días inhábiles, fines de semana y fechas de descanso oficial.

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melc

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