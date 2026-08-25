La Universidad Nacional Autónoma de México no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la información publicada por EL UNIVERSAL sobre que Benito Taibo, director de Radio UNAM, facturó más de 175 mil pesos en restaurantes, súper y pasteles con cargo a la UNAM, tampoco dió oportunidad de ser cuestionado al respecto, el rector de la máxima casa de Estudios, Leonardo Lomelí, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios (Filuni), dejó el recinto ferial tras un breve recorrido.

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Únicamente se pudo consultar a Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, entidad universitaria a la que está adscrito Radio UNAM. Beltrán señaló que las secciones son autónomas y sus decisiones se rigen por la legislación universitaria, y que Benito Taibo publicó una carta como derecho de réplica.

Reconoció que sí, que Radio UNAM depende de su dirección, pero "las decisiones que toman son autónomas y se rigen bajo la legislación universitaria, Radio UNAM y TV UNAM tienen en este momento una auditoría y la están efectuando de acuerdo a la legislación", afirmó Beltrán en un comentario muy breve tras la conclusión del acto inaugural de la FIluni, celebrada en el Centro de Exposiciones de la UNAM. Y dónde dijo que Únicamente se pudo consultar a Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, quien señaló que Taibo publicó una réplica, "pidió el derecho de réplica y las direcciones son autónomas".

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El reportaje publicado por este diario apunta no solo a los gastos que el también escritor facturó entre enero de 2024 a abril de 2026, sino que fueron hechos incluso en días inhábiles, fines de semana y fechas de descanso oficial.

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