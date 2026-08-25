Miami. Las autoridades estadounidenses liberaron este martes al nicaragüense Luis Manuel Aviles Roa, padre de un marino desplegado en el portaaviones USS Abraham Lincoln, que apoyó en la guerra contra Irán, según anunció la familia.

La familia del hombre, detenido el sábado por la Patrulla Fronteriza en Florida, informó en el perfil de Facebook del hijo del detenido, Joshua Aviles, de la liberación del nicaragüense, aunque no aclaró su situación legal.

"Luis ha sido liberado y ha regresado con nuestra familia. Estamos profundamente agradecidos por todo el apoyo brindado tanto a Luis como a Josh a lo largo de esta situación", expuso el comunicado de un párrafo firmado por "la familia Aviles".

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"En este momento, nuestra familia se está tomando un tiempo para estar unida. Mientras aguardamos el regreso de nuestro orgulloso marinero de la Armada, les pedimos amablemente su comprensión y respeto. No concederemos entrevistas por el momento", concluyó.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expuso el lunes a EFE que la Patrulla Fronteriza detuvo Aviles Roa, "un extranjero ilegal de Nicaragua", tras una parada de tránsito en Cayo Hueso (Key West), la zona más al sur de Florida, porque "entró al país ilegalmente en una fecha y ubicación desconocidas".

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Joshua Aviles había denunciado el sábado en sus redes sociales que se enteró de la aprehensión de su padre, quien tiene licencia de conducir, seguridad social, permiso de trabajo y estaba esperando que aceptaran su tarjeta de residente o 'green card', según aseveró.

El marino dijo que la noticia del arresto de su padre le rompió "el corazón. No sé cómo puedo continuar mentalmente trabajando más de 12 horas al día sabiendo que mi papá está en algún lugar, posiblemente siendo tratado como un criminal".

Pero el DHS señaló en su pronunciamiento enviado a EFE que "tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes", pues "el servicio militar de un familiar directo no otorga automáticamente permiso de permanencia ('parole'), estatus legal, ni inmunidad".

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La noticia adquirió trascendencia nacional por ocurrir tras semanas de polémica por la situación del USS Lincoln, ante denuncias de familiares de los marines sobre la escasez de suministros, la contaminación del agua y un deterioro de la salud mental de la tripulación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, tachó los reportes de "completamente tergiversados", mientras el Comando Central (Centcom) informó el jueves pasado que el portaaviones USS George Washington y su grupo de ataque estaban ya en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln tras su despliegue de más de seis meses.

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El hecho ocurre semanas después de una carta, fechada el 9 de agosto, en la que senadores demócratas denunciaron que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intentado deportar a 282 veteranos y sus familiares en el segundo mandato de Donald Trump.

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