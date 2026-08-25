Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes, ya que los operadores albergan la esperanza de que continúen los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán, pese a la nueva tanda de sanciones de Estados Unidos contra Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, perdió un 3.89%, hasta 88.58 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, retrocedió un 3.12%, hasta 82.36 dólares.

"El precio del petróleo sigue bajando mientras la actualidad geopolítica se mantiene tranquila", observan los analistas de Briefing.com.

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El ministro del Interior de Paquistán, Mohsin Naqvi, informó en X de "una reunión muy positiva y productiva con el presidente iraní", Masoud Pezeshkian, "sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos".

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Este encuentro trató en particular de "las medidas necesarias de ambas partes para restablecer el protocolo de acuerdo de Islamabad, abriendo así la vía a una solución global del conflicto".

Este protocolo de acuerdo fue firmado a mediados de junio por Teherán y Washington para poner fin a la guerra, pero se hizo añicos a principios de julio con la reanudación de las hostilidades.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó el lunes nuevas sanciones para "cortar todos los recursos económicos" de Irán.

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China, gran consumidora de petróleo iraní, ya ha avisado de que "defenderá firmemente" sus intereses.

Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Omán discutieron además el martes un acuerdo marco que establece un "corredor temporal" de navegación en el estrecho y contempla una operación de desminado.

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