Actualmente, tener privacidad al navegar por Internet es una de las principales preocupaciones de los usuarios. Y es que, aunque no siempre ocurre, existe el riesgo de que los ciberdelincuentes rastreen su información y datos privados.

Uno de esos ataques se cometen mediante las cookies, que permiten que ciertos sitios accedan a nuestra actividad en línea. Hoy en Techbit te explicamos cómo borrarlas.

¿Qué son las cookies?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, las cookies son archivos que crean los sitios web a los que accedes y guardan información sobre tus visitas para mejorar tu experiencia navegando.

Por ejemplo, al entrar a un servicio de mensajería mantienen iniciada tu sesión, recuerdan tus preferencias de compras o te proporcionan sugerencias de restaurantes conforme tu ubicación.

Así puedes eliminar las cookies en tu navegador. Foto: Unsplash

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Según la misma fuente, hay dos tipos de cookies:

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Cookies propias: las crea el sitio al que accedes y que se muestra en la barra de direcciones.

Cookies de terceros: las crean terceros. Un sitio que visitas puede insertar contenido de otro lugar, como imágenes, anuncios y texto. En este caso, sirven para personalizar el contenido y los anuncios, así como para saber qué acciones realizas en otros sitios.

La mayoría de sitios en Internet suelen preguntarte si aceptas o rechazas las cookies. Y además, es posible eliminarlas o bloquearlas.

¿Cómo eliminar las cookies?

Las cookies por sí solas no representan un peligro como podría serlo un virus; sin embargo, pueden ser aprovechadas por hackers y ciberdelincuentes para rastrear tu actividad en línea.

Por esta razón es recomendable eliminar las cookies. Foto: Unsplash

Si quieres tener mayor privacidad al navegar, sigue estos pasos para eliminarlas:

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Google Chrome (iOS y Android)

Abre Google Chrome.

Pulsa los tres puntos de la parte superior o inferior derecha de la pantalla.

Entra a “Configuración”.

Selecciona “Privacidad y seguridad”.

Toca “Borrar datos navegación”.

Elige el intervalo de los datos que quieras eliminar: “Últimos 15 minutos”, “Última hora”, “Últimas 24 horas”, “Últimos 7 días”, “Últimas 4 semanas” o “Todos”.

En la pestaña “Datos de navegación” marca la opción “Cookies, datos de sitios”.

Y para confirmar, toca “Borrar datos”.

Safari (iOS)

Entra a “Configuración” en tu iPhone.

Ingresa al apartado “Apps”.

Selecciona “Safari”.

Pulsa “Borrar historial y datos”.

Elige el periodo para eliminar los datos: “Última hora”, “Hoy”, “Hoy y ayer” o “Todo el historial”.

Confirma la selección y pulsa “Borrar historial”.

Si bien las cookies hacen que tu experiencia en Internet sea más personalizada, revisa periódicamente los sitios donde las aceptas y bórralas si ya no son necesarias.

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