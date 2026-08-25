Ante la situación que se vive en Sinaloa tras la designación de una nueva gobernadora interina por la segunda licencia que solicitó Rubén Rocha Moya para dejar el cargo de gobernador, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que resulta fundamental consolidar la certeza jurídica y legalidad.

En un comunicado la Coparmex y las delegaciones de Guasave, Mazatlán y Sur de Sinaloa, Sinaloa y Valle del Fuerte, aseguraron que “como organización empresarial, reafirmamos que la incertidumbre institucional y la inseguridad tienen efectos directos en las decisiones de inversión, la competitividad y las oportunidades para miles de familias sinaloenses”.

Ante los hechos de violencia que se registran en la entidad desde hace casi dos años, el sindicato patronal dijo que “detener la violencia es indispensable para recuperar la actividad económica y reactivar las inversiones que permitan generar empleos y nuevas oportunidades”.

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Agregó que “Sinaloa necesita instituciones fuertes, procesos transparentes y actuaciones apegadas al marco jurídico. También requiere tender puentes con todos los sectores productivos y sociales, convocando a la unidad por encima de colores partidistas y poniendo en el centro el bienestar de las familias”.

Comentó que ante la llegada de Graciela Domínguez Nava la “entidad requiere un gobierno sólido, responsable y con capacidad para enfrentar de raíz los problemas que afectan la seguridad”.

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Pidió que el gabinete se integre por personas con experiencia, conocimiento de sus respectivas áreas y cercanía con la sociedad para recuperar la confianza y generar condiciones para una nueva etapa de desarrollo.

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Dijo que en estos momentos se requiere fortalecer el diálogo, consolidar la legalidad y generar las condiciones de estabilidad a fin de recobrar la confianza, además de que se requiere reactivar la economía y preservar la paz social.

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“En Coparmex reconocemos que la estabilidad institucional, la seguridad y el Estado de Derechos son indispensables para preservar la confianza ciudadana, impulsar la actividad económica y generar condiciones de certeza para la inversión y el desarrollo”, expuso.

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