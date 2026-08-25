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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció el trabajo de la unidad de investigación de EL UNIVERSAL con una mención honorífica en los Premios a la Excelencia Periodística 2026, por la serie titulada: “Tesoro criminal”.
El reconocimiento fue otorgado en la categoría Cobertura Noticiosa de Actualidad, realizada por el equipo conformado por:
- Investigación: Miriam Ramírez
- Edición: Silber Meza
- Analista de datos y visualización: Alejandra Franco
- Editora de datos: Daniela Guazo
- Ilustración: Liliana Pedraza
- Diseño Web: Miguel Ángel Garnica
- Fotografía: Valente Rosas
La serie, consta de las investigaciones:
- La impune espiral de lavado de “El Mayo” Zambada
- CJNG, una enorme fábrica de lavado de dinero
- Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"
- Cinco familias que lavan para Los Chapitos
- El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify
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En conjunto, el trabajo muestra cómo es que los cárteles mexicanos y sus redes familiares y empresariales lavan millones de dólares dentro de la economía formal mexicana.
La investigación, a cargo de Miriam Ramírez retoma a el Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, con las facciones ahora rivales de Los Chapitos y La Mayiza, y al Cártel del Noreste.
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La SIP destacó los trabajos fueron seleccionados por su calidad, rigor y capacidad para abordar temas de relevancia para las sociedades de la región.
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La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse (AFP), María Lorente, destacó el alto nivel de las postulaciones recibidas este año.
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“La calidad de los trabajos presentados este año fue extraordinaria y refleja la vitalidad, el rigor y la capacidad de innovación del mejor periodismo que se está haciendo en las Américas”, afirmó.
Además, agregó que los reconocimientos representan también un respaldo al esfuerzo de periodistas y medios de comunicación que continúan generando información de calidad en un contexto cada vez más complejo para el ejercicio periodístico.
La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo durante la 82ª Asamblea Anual de la SIP, programada del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.
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aov/bmc
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