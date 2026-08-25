La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció el trabajo de la unidad de investigación de EL UNIVERSAL con una mención honorífica en los Premios a la Excelencia Periodística 2026, por la serie titulada: “Tesoro criminal”.

El reconocimiento fue otorgado en la categoría Cobertura Noticiosa de Actualidad, realizada por el equipo conformado por:

Investigación: Miriam Ramírez

Edición: Silber Meza

Analista de datos y visualización: Alejandra Franco

Editora de datos: Daniela Guazo

Ilustración : Liliana Pedraza

Diseño Web: Miguel Ángel Garnica

Fotografía: Valente Rosas

La serie, consta de las investigaciones:

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En conjunto, el trabajo muestra cómo es que los cárteles mexicanos y sus redes familiares y empresariales lavan millones de dólares dentro de la economía formal mexicana.

La investigación, a cargo de Miriam Ramírez retoma a el Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, con las facciones ahora rivales de Los Chapitos y La Mayiza, y al Cártel del Noreste.

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La SIP destacó los trabajos fueron seleccionados por su calidad, rigor y capacidad para abordar temas de relevancia para las sociedades de la región.

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La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse (AFP), María Lorente, destacó el alto nivel de las postulaciones recibidas este año.

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“La calidad de los trabajos presentados este año fue extraordinaria y refleja la vitalidad, el rigor y la capacidad de innovación del mejor periodismo que se está haciendo en las Américas”, afirmó.

Además, agregó que los reconocimientos representan también un respaldo al esfuerzo de periodistas y medios de comunicación que continúan generando información de calidad en un contexto cada vez más complejo para el ejercicio periodístico.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo durante la 82ª Asamblea Anual de la SIP, programada del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

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aov/bmc