Washington.— El gobierno de Donald Trump activó ayer sanciones contra una red en Ecuador a la que acusa de cooperar con cárteles mexicanos para introducir narcóticos en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que entre los objetivos de estas sanciones están seis empresas pesqueras familiares (Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar), así como una de transporte de materiales de construcción, Global Industrial.

También ocho individuos ligados a estas entidades: cuatro de ellos pertenecientes a la familia Mero (Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentale y Julio Javier Mero Franco). La familia está detrás de la empresa Arcasdenoe y es señalada de trabajar para Los Choneros, banda que Washington clasifica como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Edwar Alexis Mero es señalado, además, de participar en actividades de tráfico de narcóticos en coordinación con Los Choneros.

Las sanciones abarcan a otros operadores de botes pesqueros: Julio Javier Mero Franco, Milton Edixon Martínez Mendoza, Jhonny Francisco Vera Laz, Byron Aldino Mero Bermello y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, señalados de algún grado de participación en el tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Centroamérica y México, con destino a Estados Unidos. Leonidas controla las seis empresas mencionadas.

Washington acusa a esta red de brindar apoyo logístico —combustible, alimentos, atención médica o servicios de vigilancia— a lanchas rápidas ligadas a Los Choneros o a la banda de Los Lobos (también designada como FTO por EU desde el año pasado), que traslada por la costa del Pacífico cocaína hasta México, donde grupos como el Cártel de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación completan la cadena de distribución.

“Bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas, una flota de embarcaciones con sede en Ecuador, cerca de Manta, transfiere en secreto cocaína a pequeñas lanchas motorizadas —conocidas como go-fast— que transitan hacia el norte a través del Océano Pacífico Oriental (EPAC), con destino a Estados Unidos. Posteriormente, la cocaína es contrabandeada a través de México por Organizaciones Terroristas Extranjeras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación”, señaló el Departamento del Tesoro al identificar a los sancionados.

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Según el Departamento del Tesoro, Los Choneros están aliados con el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos, y controlan las rutas de tráfico de cocaína de Sudamérica hacia México, con destino final a Estados Unidos.

Los Lobos, una escisión de Los Choneros, han establecido rutas de tráfico de drogas desde Sudamérica a México, gracias a sus conexiones con cárteles como el Jalisco Nueva Generación, afirmó el Departamento del Tesoro.

“Las medidas adoptadas hoy [jueves] ponen al descubierto y frenan la creciente convergencia entre las organizaciones terroristas más violentas de Ecuador y los principales cárteles con sede en México”, afirmó el Departamento estadounidense de Estado a través de un comunicado.

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Las propiedades bloqueadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no se pueden transferir, vender, retirar, pagar, exportar ni usar sin una autorización específica del Tesoro estadounidense. Redacción, con información de EFE

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