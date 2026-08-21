Después de más de 30 años de carrera en las telenovelas, Roberto Tello cree que todavía existe espacio para recuperar una fórmula que durante décadas ha funcionado en la televisión mexicana: historias “rosas” en las que enamorarse es suficiente para sostener el conflicto.

El actor, conocido como El Coreano de Volver a empezar, reconoce en Contrato de corazones, tú y yo, proyecto de Televisa, parte de la televisión que conoció al inicio de su carrera, aunque ahora atravesada por los códigos de los dramas coreanos que han conquistado en últimos años al público joven.

“Estamos recuperando esa parte ‘fresa’ que teníamos. Es importante ahora enaltecer esta parte del amor, no sólo el amor al prójimo, sino el amor a uno mismo”, explicó durante el claquetazo de la segunda temporada.

La producción de Carlos y Eduardo Murguía sigue a Feri, una joven becada e influencer que sueña con estudiar diseño de moda en Corea del Sur. En una escuela de élite oculta su origen y termina involucrada en una relación falsa con Sebastián.

El actor de 57 años define el proyecto como un “M-drama”: una adaptación mexicana de códigos que reconoce en los K-dramas, pero que también le recuerda a las historias que Televisa producía décadas atrás.

“Estamos regresando a esa fórmula de los 80, donde no había novelas tan violentas, tan sexualizadas, sino más bien historias rosas”, señaló.

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Para él, la influencia coreana también está en la manera de representar el romance, donde la expectativa puede construirse durante varios capítulos alrededor de un beso.

“Creo que la aportación de la industria coreana a la parte romántica de las historias es justamente esa magia: entra una iluminación diferente, una toma diferente. Nunca se dan el beso hasta el final y ésa es la parte bonita; un beso lindo, romántico, fresa incluso para la edad, no ahí de ‘cochinón”, subrayó el histrión.

Roberto conoce también la otra cara de esa comparación generacional. Participó en Aventuras en el tiempo, protagonizada por Belinda a comienzos de los años 2000.

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“Yo creo que estamos todavía en una época donde podemos recuperar ese público, una en la que muchas personas andan buscando la identidad, en dónde quepo y con quién”.

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