La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estableció un procedimiento obligatorio para que cada línea móvil quede vinculada con la identidad de una persona o de una empresa. La obligación nace de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de los lineamientos que entraron en vigor el 9 de enero de 2026. ¿Por qué hacer todo esto? La respuesta oficial es la extorsión. Pero, ¿qué implica toda esta medida? Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, nos habla al respecto.

En otros temas: Prometen honestidad y transformación. Pero, ¿qué tan transparentes son realmente los aspirantes de Morena a las gubernaturas? / Después de años de enfrentamiento, el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo en algo: quieren de regreso el oro venezolano resguardado en el Banco de Inglaterra.

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