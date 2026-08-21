El excontralmirante Fernando Farías Laguna ya se encuentra en México y en breve será trasladado en helicóptero al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para ser puesto a disposición del juez que lo requiere por liderar una red de huachicol fiscal vía marítima.

A las tres de la mañana de este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el avión de la Marina que los trasladó a nuestro país, procedente de la capital argentina donde estuvo preso casi cuatro meses.

En su trayecto a nuestro país, la aeronave con el exmarino realizó una escala en la ciudad de Cali, Colombia, según registros aéreos.

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Al arribar al hangar de la Marina el AICM, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Por el momento, se le practican exámenes médicos y diligencias de ley, de acuerdo con fuentes oficiales.

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Al concluir los mismos, un helicóptero de la Armada lo llevará al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "Altiplano".

Se espera que entre hoy y mañana sea puesto a disposición del juez que lo requiere para la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, donde la FGR la hará la imputación formal.

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Detención de Fernando Farías Laguna

El pasado 23 de abril, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que el exmarino Fernando Farías Laguna fue detenido por autoridades de Buenos Aires, Argentina el pasado 23 de abril de 2026.

Al momento de su detención, contaba con documentacion falsa. En México es acusado de contrabando y distribución ilegal de combustible. Al día siguiente, compadeció ante el juez Julián Ercolini.

El abogado Epigmenio Mendieta adelantó que rechazarían la extradición de su cliente al país y pedirían asilo político. Al final, la petición de México por orden de aprehensión se aplazó al 27 de agosto, pero se agilizó debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se desistió y Farías Laguna fue expulsado de Argentina.

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Después de casi cuatro meses, 119 días para ser exactos, elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajaron a este país con la finalidad de traer consigo al acusado.

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