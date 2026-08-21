La pasión de Benito Taibo por la gastronomía no es un secreto, es parte de la fama del escritor y director de Radio UNAM. Esa devoción sibarita ha propiciado visitas a restaurantes como Red Lobster, la Fonda Argentina, Cancino, La Casa Gallega y Hooters, numerosos desayunos y comidas en Los Bisquets Obregón y Buenas Migas, compras de vinos y alimentos en supermercados e incluso sus propios pasteles de cumpleaños, todo a cargo del presupuesto de la UNAM. En los últimos tres años ha habido meses en los que el gasto en alimentos facturados a la Universidad alcanzó los $19 mil.

Estos son algunos datos que arroja la revisión exhaustiva que realizó EL UNIVERSAL a cientos de facturas y contrarrecibos que acreditan los gastos de representación, catalogados como menores e imprevistos, de la dirección de Radio UNAM en los últimos años.

Después de que el periodista Zósimo Camacho del Diario Red diera a conocer hace unos meses la afición de Benito Taibo por visitar el restaurante Hooters y gastar en exceso en 2024, EL UNIVERSAL pidió, a través de una solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la UNAM, las carpetas con los gastos de representación de Taibo.

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En fines de semana, Benito Taibo gusta de comer en restaurantes como La Casa Gallega, La Casa Portuguesa y Chili’s, facturando a cargo de la Universidad Nacional. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

La cifra estimada de documentos desde que empezó su administración en diciembre de 2016 ronda los 50 mil papeles, de los cuales se revisó lo correspondiente a dos años y medio y se seleccionaron 800 fojas. Dos años y medio que abarcan de enero de 2024 a abril de 2026, y en los que la Dirección de Radio UNAM acreditó como gastos de representación en comida y supermercados alrededor de $175 mil. Tan sólo en 2025 el gasto fue, en promedio, de $95 mil.

Tres meses de ese año llaman la atención: mayo, junio y noviembre, cada uno con un gasto que ronda los $19 mil. El 10 de mayo aparece una factura por $5 mil 867 pesos en Mr. Pampas Coapa y el día 23 se suman varios gastos: un pastel de $1300 en el supermercado Fresko, y una visita con tres cuentas ( de $1066, $2 mil 57 y $2 mil 671) en el restaurante Buenas Migas: chilaquiles, enchiladas y demás, la comida para varias personas en tres facturas emitidas con minutos de diferencia (13:55, 14:48 y 14:51 de la tarde).

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En junio aparece una visita al restaurante especializado en langosta Red Lobster (4 de junio, $2 mil 440). El domingo 8 de junio, a las 20:48 horas se emitió una factura por $3 mil 460 en La Casa Gallega. Ese consumo en Red Lobster no es el más alto del que se tiene registro, hay otra factura del 22 de enero de 2025 por $3 mil 114 en el mismo restaurante.

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En noviembre, el domingo 9, a las 22:58 de la noche, se emitió una factura a nombre de Jorge Luis García González por $7 mil 660.01 y el documento da cuenta de que fue por consumo de alimentos y bebidas. El 10 de noviembre, un consumo por $2 mil 778.03 en El Camarón Guasaveño. Y el 20 se repite la visita a Buenas Migas por $1813.01. El día 24, una factura por $5 mil a nombre de Grupo Uruguayo Minas.

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El 31 de mayo de 2024, justo el día en que Benito Taibo celebró su cumpleaños, la dirección de Radio UNAM emitió facturas por $2 mil 209.68 en bocadillos de Walmart, $111 para pagar uvas en el mismo supermercado, $263 en queso manchego y bebidas no alcohólicas, $237.50 en queso, refrescos y té, $1085 en un pastel adquirido en el Soriana de Parque Delta y otro pastel en City Market por $910; dos pasteles que rondan los mil pesos cada uno para endulzar la celebración. Un total de $4 mil 816.46 el día en que cumplió 64 años.

Según el Portal de Transparencia Universitaria, las percepciones de Taibo (datos del 1 de abril al 30 de junio de este año) se agrupan así: $30 mil 194.76 (monto de remuneración mensual neta, conforme al tabulador de sueldos y salarios correspondiente); percepciones adicionales en dinero: $6 mil 920 (compensación de antigüedad, que es mensual), $79 mil 643 (“otros ingresos por salario”, también mensual) y $1928.01, catalogados como ayuda para despensa. En total, $118 mil 685.77 mensuales son los ingresos del director de la emisora universitaria entre sueldos y compensaciones.

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Sin embargo, a pesar de su salario, Benito Taibo no duda en facturar con cargo a la Universidad comidas con cuentas costosas, como la del viernes 28 de junio de 2024, día en que se emitió una factura por $5 mil 975.00 en la Fonda Argentina. En 2024, el salario mínimo era de $248.93 diarios, así que en una sola comida —cortes de carne, muy probablemente— el funcionario gastó a cargo de la UNAM lo que millones de mexicanos ganaron en 24 días de trabajo.

Los gastos de representación de Taibo no se ciñen a los días laborables, incluso en fines de semana factura a cargo de la Universidad: el sábado 13 de enero de 2024, a las 19:33 horas, se emitió una factura por consumo en La Casa Gallega por $4 mil 784, y al día siguiente, domingo, $3 mil 835 gastados en La Casa Portuguesa. El sábado 1 de junio de 2024 se consumieron $3 mil 300 en el restaurante Chili’s; el domingo 8 de junio de 2025 se emitió una factura por $3 mil 460.

Pero los horarios de las comidas de trabajo del funcionario también son llamativos: hay facturas emitidas en la noche, como la del 30 de julio de 2024 por $1626 en Red Lobster, a las 22:12. O la del 21 de marzo de 2024 con un consumo por $1604 en Hooters, el famoso restaurante conocido por el uniforme característico de las meseras. La factura emitida ahí fue a las 22:24 horas.

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Dos restaurantes se llevan la corona entre los preferidos de Benito Taibo: Los Bisquets Obregón y Buenas Migas, ubicado a sólo 10 minutos a pie de Radio UNAM (21 facturas del primero; 12 del segundo). Aunque algunas de estas cuentas registran la comida o el desayuno de varias personas, juntas acumulan un gasto superior a los 30 mil pesos. Numerosas comidas grupales a cargo de la UNAM.

Además hay facturas que dan cuenta de montos no muy grandes, pero ofrecen detalles relevantes, como las del 29 de abril de 2025 en City Market y Walmart. Particularmente en las de Walmart queda registro de la adquisición de vino y flores.

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Es probable que después de comer exquisitas langostas de Baja California, chilaquiles y finos cortes argentinos, Benito Taibo quisiera tener buen aliento, un vaho con olor a menta, por lo que ese día, para rematar con broche de oro, compró, a cargo de la Máxima Casa de Estudios del país, un frasco de enjuague bucal en Walmart.

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