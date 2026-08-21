Cancún.— Por segundo año consecutivo, Stan Wawrinka visitó México, para competir en el Cancun Country Open.

El ganador de 16 títulos individuales en la ATP platicó acerca de lo que significa jugar en este país y del nivel del Challenger 125, donde debutó con una victoria sobre el campeón defensor, el checo Dalibor Svrcina.

“Me siento excelente, súper feliz de estar de regreso aquí, en el torneo de Cancún, que siempre es grandioso. Pienso que tiene una muy buena organización, realmente lo amo. Estaba súper emocionado con el apoyo [que recibí] durante mi partido”, aceptó, con una sonrisa.

Con la experiencia de haber jugado seis ocasiones en suelo tricolor, cuatro años el Abierto Mexicano de Tenis (2012, 2013, 2019 y 2020), así como las dos ediciones del Cancun Open (2025 y 2026), Stan The Man aceptó sentirse motivado por el aliento que le brindó la afición.

“A lo largo de los años, cuando jugué en México, siempre fue especial. La pasión por el deporte en general es asombrosa, puedes sentirla como atleta. Realmente, disfruto el apoyo de todas las personas”, valoró.

Gracias a sus 25 años de trayectoria profesional, el suizo tuvo “la oportunidad de viajar alrededor del mundo”, pero la conexión con el público mexicano fue especial.

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