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Cancún.— Luego de 25 años como profesional, Stanislas Wawrinka tomó la difícil decisión de colgar la raqueta. Ya no tenía nada que demostrar.
Con un gran palmarés, sobre todo porque compitió en la era más reñida del tenis, el suizo optó por disputar su última temporada, donde todavía podría demostrar el “buen nivel” que siempre lo caracterizó.
“Al final del año pasado, sentí dentro de mí que debía ser mi último año. Para mí, era importante tratar de finalizar [mi carrera] siendo capaz de jugar un buen tenis; así fue como visualicé que sería mi último año. Hasta ahora, estoy feliz con lo que he estado haciendo, me mantengo empujándome para ser competitivo y me mantendré haciendo lo mismo en los próximos meses”, confesó, en plática con EL UNIVERSAL Deportes.
Sobre cómo le gustaría que lo recordaran después de su retiro, Stan The Man expresó que su entusiasmo y energía en cada partido que disputó es lo que más le genera orgullo.
“Para mí, siempre fue importante mostrar la pasión por el juego. Di todo sobre la cancha, siempre peleé y me empujé al máximo de mis propios límites, tratando de lograr lo mejor que pudiera”, añadió.
Si pudiera viajar al pasado para platicar con el Stan de cinco años, este sería el mensaje que le daría: “Que se mantenga haciendo lo que hace, que disfrute todo y no deje de gozar el proceso, [porque] va a lograr las cosas por las que había soñado. Desde que empecé a jugar tenis, se convirtió en mi pasión y sigue siéndolo; fui afortunado de haberlo hecho por 25 años”.
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