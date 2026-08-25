Cuernavaca, Mor. - La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) concretó hoy los primeros 14 acuerdos reparatorios entre personas afectadas por la explosión en la colonia Las Granjas y la empresa gasera Tomza Gas Titanium S.A, a través del Centro de Justicia Alternativa (CJA) y de la Unidad de Atención Temprana (UAT).

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó que dio instrucciones a personal de la institución para acelerar los acuerdos reparatorios, con respeto a los derechos de las víctimas bajo la garantía y el respaldo institucional.

La FGE informó sobre el seguimiento de las investigaciones ministeriales para determinar las causas de la explosión con la finalidad de establecer las responsabilidades que legalmente correspondan, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas.

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Precisó que se han efectuado al menos 209 intervenciones periciales en diferentes materias, y hasta ahora se tienen 66 denuncias, 41 de ellas por el delito de daños, 18 por lesiones, 6 por lesiones y daños, y una por homicidio culposo.

Sobre la cifra de víctimas, indicó que 16 personas sufrieron lesiones, de las cuales una falleció y 11 recibieron alta médica. Actualmente cuatro continúan hospitalizadas -una de ellas en la Ciudad de México, una en Texas, Estados Unidos, y dos en Cuernavaca-.

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El informe de la FGE ocurre a 24 horas de que Eduardo Núñez Morales, asesor jurídico particular de la familia Herrera, una de las víctimas de la explosión, denunció la ausencia de reparación del daño y la persistencia de omisión de la empresa Tomza Gas -cuyo vehículo registró la fuga de gas- para atender a los afectados y cubrir los gastos médicos mediante la póliza de seguro, por lo que se ha complicado la recuperación de algunas víctimas.

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