Reynosa. - Una neumonía hemorrágica acabó con la vida de "Max", un tigre de bengala que durante tres años se encontraba bajo resguardo del Zoológico Quinta La Fauna, en Reynosa, Tamaulipas.

Por medio de redes sociales, el zoo expresó la tristeza que embarga al personal pues este felino se había convertido en parte de su familia.

"Max llegó hace varios años bajo resguardo, pero sin importar las circunstancias, se ganó nuestro cariño y se convirtió en parte de nuestra familia. Quienes lo conocieron saben que era enorme, majestuoso e imponente, pero también increíblemente noble".

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Agradecieron al doctor Francisco Guzmán, quien se encargó de atender a Max así como a la mayoría de los animales que se encuentran en este parque.

Se informó que el tigre presentaba molestias de salud por lo que el médico indicó su tratamiento inmediato, sin embargo, finalmente perdió la vida.

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"Tal vez para algunos era solamente un animal, pero para nosotros era parte de nuestro corazón, será muy triste ver su recinto vacío y saber que ya no estará ahí. Descansa en paz, gran Max. En Quinta La Fauna nunca te olvidaremos", publicaron en redes sociales.