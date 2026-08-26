Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que dos hombres identificados como Edgar “N” y David “N” fueron detenidos por policías por presuntamente ofrecer responder el examen de admisión a la UNAM.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que en la investigación se identificó que los dos sujetos usaron las instalaciones y los equipos de la academia “Más Preparación” para ofrecer sus servicios, en lugar de los aspirantes y que, además, contaron con el apoyo de algunos instructores.

Pero, ¿qué es la “Academia Más Preparación”?

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Detienen a dos por presuntamente responder exámenes de admisión de la UNAM; catean cuatro inmuebles. Foto: Especial.

Fundada hace 10 años bajo el lema de “¡En la lucha contra métodos tradicionales y aburridos”, esta academia imparte cursos y talleres para aquellos estudiantes que buscan aspirar a un lugar en preparatorias o ingresar a universidades como la UNAM, UAM e IPN.

También ofrecían, por el pago en algunos casos de 3 mil 500 pesos, apoyarte “con los mejores profesores” en cursos para liberar los exámenes de inglés y la preparatoria en solo cuatro meses.

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La academia llamada en un inicio “Preparación Politécnico”, afirmaba ser una asociación conformada por “universitarios comprometidos” con el desarrollo académico de futuros universitarios y estudiantes de nivel medio superior, así como con la mejora de la enseñanza del país.

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“Más Preparación es una institución que revolucionó la enseñanza con un método innovador, diseñado para que cada estudiante comprenda de verdad cada tema y obtenga buenos resultados. ¡Aprender no tiene que ser aburrido!", se identifica.

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“Antes conocida como Preparación Politécnico, Más Preparación es una asociación conformada por universitarios comprometidos con el desarrollo académico de futuros universitarios y estudiantes de nivel Media Superior, así como con la mejora de la enseñanza en nuestro país”.

La academia ofrecía esta preparación tanto presencial y en línea, y en la cual garantizaba paso a paso apoyarte en todos los temas de las evaluaciones “con una metodología práctica, estrategias efectivas y acompañamiento constante con los mejores profesores”.

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Academia "Más Preparación" ofrecía bolsa de trabajo

Con docenas de videos en diversas redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, la academia “Más Preparación” también ofrecía una bolsa de trabajo y en donde indicaba que de forma continua, abrían procesos de captación y selección de talento dirigidos a jóvenes universitarios mayores de 18 años, que cuenten con facilidad de palabra, responsabilidad y vocación de servicio.

Aseguraban que formar parte de su bolsa de trabajo permitía adquirir experiencia profesional, continuar con sus estudios sin descuidarlos, e integrarte a una comunidad enfocada en la educación.

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