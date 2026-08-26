Nación | 26-08-26 | 09:05 |

Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que dos hombres identificados como Edgar “N” y David “N” fueron por policías por presuntamente ofrecer responder el .

En un comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que en la se identificó que los dos sujetos usaron las instalaciones y los equipos de la academia “Más Preparación” para ofrecer sus servicios, en lugar de los aspirantes y que, además, contaron con el apoyo de algunos instructores.

Pero, ¿qué es la “Academia Más Preparación”?

Lee también

Detienen a dos por presuntamente responder exámenes de admisión de la UNAM; catean cuatro inmuebles. Foto: Especial.
Detienen a dos por presuntamente responder exámenes de admisión de la UNAM; catean cuatro inmuebles. Foto: Especial.

Fundada hace 10 años bajo el lema de “¡En la lucha contra métodos tradicionales y aburridos”, esta academia imparte cursos y talleres para aquellos estudiantes que buscan aspirar a un lugar en preparatorias o ingresar a universidades como la UNAM, UAM e IPN.

También ofrecían, por el pago en algunos casos de 3 mil 500 pesos, apoyarte “con los mejores profesores” en cursos para liberar los exámenes de inglés y la preparatoria en solo cuatro meses.

[Publicidad]

La academia llamada en un inicio “Preparación Politécnico”, afirmaba ser una asociación conformada por “universitarios comprometidos” con el desarrollo académico de futuros universitarios y estudiantes de nivel medio superior, así como con la mejora de la enseñanza del país.

Lee también

“Más Preparación es una institución que revolucionó la enseñanza con un método innovador, diseñado para que cada estudiante comprenda de verdad cada tema y obtenga buenos resultados. ¡Aprender no tiene que ser aburrido!", se identifica.

[Publicidad]

“Antes conocida como Preparación Politécnico, Más Preparación es una asociación conformada por universitarios comprometidos con el desarrollo académico de futuros universitarios y estudiantes de nivel Media Superior, así como con la mejora de la enseñanza en nuestro país”.

La academia ofrecía esta preparación tanto presencial y en línea, y en la cual garantizaba paso a paso apoyarte en todos los temas de las evaluaciones “con una metodología práctica, estrategias efectivas y acompañamiento constante con los mejores profesores”.

Lee también

[Publicidad]

Academia "Más Preparación" ofrecía bolsa de trabajo

Con docenas de videos en diversas redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, la academia “Más Preparación” también ofrecía una bolsa de trabajo y en donde indicaba que de forma continua, abrían procesos de captación y selección de talento dirigidos a jóvenes universitarios mayores de 18 años, que cuenten con facilidad de palabra, responsabilidad y vocación de servicio.

Aseguraban que formar parte de su bolsa de trabajo permitía adquirir experiencia profesional, continuar con sus estudios sin descuidarlos, e integrarte a una comunidad enfocada en la educación.

nro/apr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]