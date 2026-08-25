Con la entrega del Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria 2026 a la editorial y académica argentina Patricia Piccolini, dió inicio está mañana la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), que tiene como invitados de honor a la Universidad de Valencia y a la editorial Manual Moderno, una fiesta de libros universitarios que ofrecerá más de 370 actividades y cuenta con la presencia de alrededor de 350 editoriales de 14 países.

Al inaugurar la octava edición del encuentro que tendrá seis días de actividades que concluirá el domingo 30 de agosto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí resaltó valores como la solidaridad, la libertad y la dignidad, que dijo, "ponen de relieve las responsabilidades de las universidades frente al autoritarismo y la intolerancia" y agregó que Honrarlos ese legado "significa reafirmar que la cultura y el saber deben estar siempre al servicio del progreso y del bienestar de la población".

Dijo además que la Filuni se ha consolidado como una de las plataformas más importantes del quehacer editorial en Iberoamérica y que su valor radica en su potencial para vincular a quienes investigan y escriben con quienes editan, preservan, distribuyen, enseñan y leen.

Foto: Cultura UNAM.

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Durante la ceremonia de inauguración de la feria que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, el rector dijo el libro es un vehículo de conocimiento, y que su función es preservar la memoria, ampliar los horizontes de la imaginación y contribuir a la construcción de sociedades más conscientes, libres y democráticas.

Por su parte, en un mensaje enviado, el rector de la Universidad de Valencia, Juan Luis Gandía, celebró la colaboración que refrendarán con la UNAM a través de Filuni. "Esa cooperación es hoy más necesaria que nunca. Vivimos en un contexto de desinformación, de polarización y de discursos que cuestionan el valor de la ciencia, el de la cultura, y ante esas realidades las universidades tenemos una responsabilidad que debemos ejercer con firmeza. Nos corresponde defender el conocimiento riguroso, favorecer el debate informado y trabajar conjuntamente para afrontar los grandes desafíos científicos, tecnológicos, sociales y culturales de nuestro tiempo".

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Allí, Rosa Beltrán, directores de Cultura UNAM, aseguró, a propósito de recordar la Biblioteca de la Universidad de Valencia que fue arrasa por un incendio y vuelta a construir por su comunidad, que esa es una lección perdurable, y un ejemplo del interés irrenunciable por reunir y proteger el patrimonio intelectual y bibliográfico para su comunidad.

"La pérdida de bibliotecas, editoriales y colecciones bajo cualquier circunstancia, representa un punto de quiebre social. Todos somos partícipes de la cultura escrita y aunque en lo general la cultura se alimenta de múltiples dimensiones de la condición humana, los libros continúan siendo un pilar imprescindible", afirmó Beltran.

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Dijo también que los libros alientan el conocimiento y la imaginación, pero también resguardan la memoria y promueven el pensamiento libre y crítico. "Son la antítesis de la censura y de la opresión en cualquiera de sus formas. En este esfuerzo, la figura del editor ocupa un lugar central en nuestra feria".

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Por su parte, Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, aseguró que "cultura y resistencia son nuestras divisas ante la barbarie y hoy nuestras universidades refrendan su compromiso con la palabra y su memoria, su poderoso presente. Gracias a ustedes por ser por ser parte de la experiencia de Filuni, por construir esta feria con la UNAM, por estar aquí y atestiguar que la construcción comunitaria universitaria goza de buena salud y sigue por un buen camino. El mejor, el que los libros nos abren".

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