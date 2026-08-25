Lesly Vogel se dice segura de no haber expresado la frase que su hija, Hayden Panettire, usó en sus memorias "This is me: a reckoning" ("Esta soy yo: un ajuste de cuentas"), para recordar las palabras que habría recibido de su progenitora cuando, a sus 19 años, le pidió que dejara de representarla.

En una nueva entrega de la entrevista que ABC News hizo a la madre de la actriz, sólo unos días después de su fallecimiento, Vogel hace referencia a uno de los fragmentos del libro de Hayden, en el que la menciona.

Se trata de la parte en que Panettiere cuenta que, luego de mucho pensarlo y, hasta que encontró el valor suficiente, se acercó a su madre para expresarle que ya no quería que siguiera siendo su mánager, aún con el miedo que para ella representaba una reacción negativa de su progenitora.

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"Lo único que quería era descubrir cómo era tener una relación ´normal´ entre madre e hija, y esa dinámica no implicaba contratos, productores", escribió la joven en su libro autobiográfico, lanzado hace sólo unos meses atrás.

A continuación, recuerda que, se encontraban en su camerino, a la espera de grabar otra de sus escenas de "Héroes", cuando le dijo a su madre sus deseos, obteniendo una reacción poco conciliadora de su representante, quien le habría recordado que, gracias a ella había creado una carrera sólida en la actuación.

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"Mamá cogió su bolso, apretó la mandíbula y me miró fijamente ´me debes una´, sabía que había hecho lo correcto, pero sentí que algo dentro de mí había muerto".

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Ahora, Lesly ha hecho uso de su derecho de réplica, afirmando que, según sus recuerdos, los acontecimientos habrían tenido lugar de otra manera pues, a pesar de que reconoce que se quedó sorprendida con la decisión de su hija, no pronunció palabra alguna y, tras escuchar la petición, habría salido del camerino completamente en silencio.

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"Recuerdo estar en su camerino y, literalmente, no decir nada, fue una conversación muy breve, muy corta, y luego ella regresó al plató. Sé que no dije lo que ella afirma que dije”.

Para Vogel la decisión de Hayden habría estribado, no es su deseo de crear una interacción mucho más familiar y genuina con ella, sino a que, la edad y las malas amistades que, aseguró, la rodeaban, la impulsaron a buscar todo tipo de libertad.

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"Diría que Hayden tuvo una vida muy feliz hasta que consiguió el papel en Héroes" a los 16 años, era la estrella de una importante serie de televisión, pero diría que a los 17 empecé a notar que su vida iba cuesta abajo, a medida que crecía, ya no tenía voz ni voto en sus decisiones, intenté darle el mejor consejo posible, pero, claro, cualquier joven, cualquier adolescente, quiere ser libre. Y lo entiendo”.

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