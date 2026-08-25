El boxeo, por definición, es un deporte de combate y considerado un arte marcial donde los pugilistas ponen en riesgo sus vidas encima de un cuadrilátero. Kell Brook, un famoso luchador británico, no sólo rozó la muerte en un ring, también fuera de él; sin embargo, volverá a pelear después de superar un apuñalamiento y dos fracturas que casi lo dejan ciego.

En agosto de 2014 tras derrotar a Shawn Porter y conquistar el título mundial welter de la FIB, Brook se tomó unas vacaciones en Tenerife, España, donde fue atacado con un machete y sufrió la pérdida de mucha sangre al intentar escapar de sus agresores. Durante su escapada, pensó que iba a morir. Se salvó, recibió 30 puntos para tapar su herida, y tan sólo seis meses después, defendió su cinturón. Sin embargo, lo peor estaba por venir.

Lee también Luis de la Fuente revela disculpas de Lionel Scaloni tras la polémica final contra Argentina

En 2016 subió dos categorías de peso para pelear contra Gennady Golovkin, y triple G le dio un golpe que fracturó la órbita del ojo derecho, forzándolo a operarse. Un año más tarde, contra Errol Spence Jr., sufrió la misma lesión pero esta vez, se fracturó la órbita izquierda. Brook estuvo cerca de perder la visión.

Dichas derrotas provocaron que entre en depresión y por un tiempo dejó el boxeo, aunque todavía enfrentó a Terence Crawford. Finalmente, en febrero de 2022, tras vencer a Amir Khan, anunció su retiro con 40 victorias, 28 por nocaut, y solamente tres derrotas.

Ahora, a los 40 años, Brook anunció que renovó su licencia y que desea volver a pelear antes del final del 2026, con rival aún por confirmar.

[Publicidad]

Lee también Chino Huerta está de vuelta en México para jugar con Pumas