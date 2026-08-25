El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó este lunes que sus jugadores fueron las "víctimas" y los "perjudicados" por lo que sucedió al término de la final del Mundial 2026 contra Argentina.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer el pasado viernes las sanciones a los jugadores implicados en la bronca tras la final: diez partidos de suspensión a Leandro Paredes, siete a Nahuel Molina, tres al técnico Roberto Ayala y uno a Thiago Almada, por parte de Argentina, y otro al jugador español Gavi.

Lee también Horario y canales para ver EN VIVO a Rayados y a León en la Leagues Cup, HOY, 25 de agosto

Luis de la Fuente, en una entrevista en el programa '25 horas' de Radio Nacional de España, se mostró tajante y señaló que son cosas que "destacan" en el mundo del futbol y que hay que "visibilizar" para que no se produzcan "más" porque es algo "intolerable e inadmisible".

"Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones", sentenció el seleccionador.

De la Fuente dijo que recibió mensajes de "disculpa" por parte del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y de algunos jugadores e insistió en que sería bueno que no "volvieran" a suceder esas situaciones por el "bien" del futbol, que debe "educar y formar en valores" a los más jóvenes.

[Publicidad]

Lee también Asociaciones nórdicas de futbol han "perdido la confianza" en Gianni Infantino; cuestionan al presidente de la FIFA