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Estados Unidos informó que avanza con un proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la z, que se opone a la obra porque atraviesa una zona sagrada.
Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP), afirmó que el proyecto conocido como "Tucson 5" se ha vuelto a poner en marcha.
"Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los cárteles", ahondó en un comunicado Scott.
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El anuncio se dio después que un juez federal en California denegó la solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción del muro fronterizo a lo largo de su reserva en el sur de Arizona.
En su fallo, el juez dictaminó que la tribu no ha demostrado que la construcción reduciría ilegalmente su reserva o constituiría una invasión federal como argumentan en la demanda presentada en junio pasado.
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La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, apoyada por otros tres representantes a la Cámara de EU, instó este martes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) a suspender de inmediato la construcción hasta que el gobierno federal haya realizado una consulta significativa con la Nación Tohono O’odham.
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"Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales", escribieron los legisladores en su petición.
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La carta también plantea inquietudes sobre el uso de fondos de los contribuyentes en barreras fronterizas secundarias e insta al DHS a adoptar enfoques más eficaces y rentables para la seguridad fronteriza, incluida la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada.
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desa/mcc
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