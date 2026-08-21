Hermosillo.— La Nación Tohono O’odham sufrió un revés judicial en su intento por detener la construcción de un nuevo muro fronterizo entre Arizona y Sonora, que afectará tu territorio.

Un juez federal de Estados Unidos resolvió el 14 de agosto permitir al gobierno de Donald Trump la construcción de 62 millas, cerca de 100 kilómetros, de un muro de doble capa de acero y concreto, de al menos 30 pies, cerca de nueve metros de altura.

En un pronunciamiento en redes sociales, el presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon M. Jose, cuestionó la resolución del juez federal Richard Leon y señaló que hay asuntos fundamentales que no fueron tomados en cuenta y seguirán peleando.

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El juez Leon rechazó los argumentos de la Nación Tohono para frenar la obra, y concluyó que el gobierno federal puede avanzar con la construcción dentro del denominado corredor de la Reserva Roosevelt, una franja de 60 pies de ancho (18.28 metros) que va a lo largo de la frontera con México desde Nuevo México hasta California, pasando por Arizona.

Pobladores pusieron letreros para que no entre a su territorio ninguna persona no autorizada. Foto: Especial

Argumentos contra la historia

La controversia se centra en una franja a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cuya condición jurídica se remonta a una proclamación emitida en 1907 por el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

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En 1907, Roosevelt reservó para uso federal una franja desde la línea fronteriza internacional, conocido como la Reserva Roosevelt, que tenía como fin original impedir el contrabando.

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La Nación argumenta que la construcción de un muro en el lugar representaría una invasión ilegal, reduciría de facto el tamaño de su reserva sin autorización del Congreso estadounidense y afectaría su derecho al uso de sus territorios y recursos.

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El juez Leon rechazó sus argumentos y concluyó que el gobierno federal puede avanzar con la construcción del muro dentro del corredor de la Reserva Roosevelt. Consideró que el corredor federal ya existía cuando la reserva fue establecida formalmente en 1917.

Sin embargo, la Nación Tohono plantea que su pueblo posee derechos ancestrales sobre esas tierras desde mucho antes de la proclamación de Roosevelt.

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Sus abogados sostienen que esos territorios no pueden ser considerados tierras públicas federales disponibles para ser reservadas por el gobierno estadounidense.

El juez rechazó ese planteamiento, aunque reconoció que el territorio histórico del pueblo O’odham es anterior a la actual frontera internacional.

Pueblo binacional

Existen comunidades O’odham tanto en Estados Unidos como en México, y sus integrantes mantienen vínculos familiares, culturales y religiosos en ambos lados de la frontera.

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La Nación Tohono O’odham posee alrededor de 2.8 millones de acres en Arizona, aunque su territorio ancestral se extiende entre las regiones de Sásabe y Sonoyta, en Sonora. Los principales puntos de encuentro entre los indígenas de ambas reservas se encuentran en territorio sonorense.

En esa vastedad del territorio común hay dunas y tierra seca, una gran variedad de flora, entre ellas matorrales, pitahayas, ocotillo, cactus y sahuaros, y la reserva de la biosfera de El Pinacate, en Puerto Peñasco, donde realizan parte de sus ceremonias sagradas para pedir a las deidades el agua y la productividad de la tierra.

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En su territorio también cruzan los ríos Gila, Colorado y Sonoyta, y entre su diversa fauna hay coyotes, venados, águilas y búhos. Para ellos, todo esto es sagrado.

Entre las ceremonias que realiza esta etnia binacional desde Sells, Arizona, hasta Sonora, se encuentra la caminata de la sal, en la cual hacen una travesía de varios días hasta llegar a las minas de Caborca, donde obtienen el producto que utilizan en rituales de sanación.

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Los Tohono O’odham señalan que ya no pueden estar más separados de como los dejó Antonio López de Santa Anna en 1853, con la venta de La Mesilla, un territorio de 76.84 mil kilómetros cuadrados que abarca el sur de Arizona y Nuevo México, y fue la primera división de su territorio.

Al momento de quedar fraccionados, la mayor parte de la comunidad quedó en Arizona, Estados Unidos, donde al momento habitan más de 30 mil indígenas. En el territorio mexicano hay cerca de 3 mil de la tribu Pápago, que se reconoce como Tohono O’odham (gente del desierto).

Se ubican en los municipios fronterizos de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles (Sonoyta), Caborca y Sáric, donde comparten gran parte del desierto con sus hermanos de Arizona.

La Nación advierte que una nueva barrera física podría afectar sitios sagrados, ceremonias religiosas, peregrinaciones tradicionales y el acceso a lugares de importancia cultural.

“Prohibido el paso”

Desde antes de la resolución judicial de las autoridades estadounidenses, pobladores comenzaron a colocar letreros de “No Trespassing” o “Prohibido el paso”, en distintos puntos de su territorio, con la intención de no dejar pasar a los contratistas que puedan llevar para la construcción del muro en la frontera; advirtieron que serán retirados si ingresaban a sus tierras sin autorización.

Las autoridades tribales sostienen que cualquier persona o empresa que ingrese a otras áreas de la reserva debe contar con las autorizaciones, permisos y licencias correspondientes.

Por ello, exhortan a sus habitantes a reportar a la Policía Tohono O’odham cualquier actividad sospechosa y a evitar confrontaciones con trabajadores.

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Aclaran que no todos los vehículos de construcción que circulan por su territorio están relacionados con el muro, pues hay proyectos autorizados de vivienda, y caminos en marcha.

Si bien, la resolución del juez permite al gobierno estadounidense construir dentro del corredor, los contratistas, trabajadores y la maquinaria podrían necesitar utilizar caminos o cruzar otras tierras de la Nación Tohono O’odham para llegar a los puntos donde se levantará el muro.

La sentencia no resuelve qué ocurrirá si las actividades relacionadas con la obra se extienden fuera del corredor federal.

En esos casos, podrían entrar nuevamente en discusión los permisos tribales, las autorizaciones de acceso y las leyes contra el ingreso no autorizado, lo que podría provocar un eventual retraso en las obras en la zona.

Por ahora, el fallo representa una victoria legal para el gobierno estadounidense, pero la Nación Tohono O’odham insiste en que la lucha no ha terminado.

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