Al tomarle protesta a la nueva dirigencia en Veracruz, que será encabezada por una mujer, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero llamó a las y los panistas a mantener un partido cercano a la ciudadanía, que escuche, acompañe y dé la batalla por las causas de las familias veracruzanas.

En su visita a la entidad, destacó que esta nueva etapa debe asumirse con unidad, firmeza y cercanía con las familias veracruzanas y reafirmó que el PAN seguirá siendo una oposición responsable, firme y con principios, defendiendo la libertad, la democracia, la seguridad y el bien común.

En su discurso, afirmó que la renovación de la dirigencia estatal y la integración del nuevo Comité Directivo Estatal representan el inicio de una etapa de fortalecimiento para Acción Nacional en Veracruz, basada en la unidad, la participación de la militancia y los principios que han distinguido al PAN: la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la defensa de la libertad.

En toma de protesta de nueva dirigencia del PAN Veracruz, Jorge Romero pide cercanía ciudadana; llama a combatir la inseguridad. Foto: Especial.

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Por la mañana, denunció que Veracruz enfrenta una realidad que no puede normalizarse, como la violencia y falta de gobernanza.

El líder partidista aseguró que Veracruz no puede acostumbrarse a vivir con miedo ni a que la inseguridad sea parte de la vida cotidiana.

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“En el PAN estamos del lado de la gente, no del crimen organizado y la gente lo va a saber en Veracruz y en todo el país”, expresó Jorge Romero.

En toma de protesta de nueva dirigencia del PAN Veracruz, Jorge Romero pide cercanía ciudadana; llama a combatir la inseguridad. Foto: Especial.

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Ante esta realidad, afirmó que Acción Nacional no será una oposición de espectadores, sino una fuerza política que señale lo que está mal, proponga soluciones y defienda las instituciones, la democracia, la libertad y la seguridad de las familias.

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Por su parte y luego de tomar protesta como nueva líder estatal panista, Ana Ledezma recordó que el PAN, desde su fundación, ha trabajado por la construcción del bien común, la defensa de la democracia y la dignidad de las personas, principios que hoy mantienen vigente la convicción de miles de panistas en Veracruz.

“Hoy tenemos un partido unido, comprometido y vivo, listo para defender a Veracruz y trabajar puerta a puerta para recuperar la tranquilidad de las familias veracruzana”, afirmó la presidenta.

dmrr