Las calles y plazas de la Ciudad de México se convirtieron en escenario de un nuevo fenómeno entre jóvenes: las batallas para “farmear aura”, una tendencia que mezcla poses, gestos, actitud y convivencia, y que ya comenzó a dividir opiniones en redes sociales.

Jóvenes se reunieron en el Parque México para una batalla de farmear aura con un premio de 3,000 pesos. Estos concursos se han popularizado después de la viralidad en redes sociales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Mientras algunos usuarios celebran que la Generación Z haya encontrado una manera distinta de salir y divertirse, otros consideran que estas retas son una muestra de que las nuevas generaciones tienen formas cada vez más extrañas de pasar el tiempo; por lo que en medio de la criticas, Facundo decidió defender públicamente a los jóvenes y cuestionar a quienes se burlan del trend.

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¿Qué dijo Facundo sobre quienes critican a los jóvenes?

El comediante mexicano publicó un video en su cuenta de Instagram, el cual estuvo acompañado por la frase “Te falta aura bro”, donde cuestionó que exista tanta crítica hacia quienes participan en estas batallas.

“Creemos que lo nuestro sí es chido, pero lo que hacen ellos no. Preferimos que estén jugando videojuegos, o estar enajenados en las pantallas, porque era más chido jugar policías y ladrones”, expresó.

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Asimismo señaló que le resulta cerrado pensar que todo aquello que hicieron generaciones anteriores era divertido, mientras que las actividades actuales de los jóvenes son una “estupid*z”.

“Las competencias de baile, el freestyle, el rap, todo surge así. Esos brothers están saliendo, imaginando cosas, conviviendo, emocionándose, para nosotros decir: ‘eres un pendej*’”, comentó.

Aunado a ello aseguró que a quienes descalifican estas nuevas tendencias “les hace falta aura”, pues explicó que existen cosas que las generaciones anteriores simplemente ya no viven o a las que dejaron de pertenecer.

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“Dejemos que la banda imagine, que experimenten cosas nuevas. Dejemos de juzgar todo lo nuevo”, concluyó.

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