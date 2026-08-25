Las autoridades estadounidenses anunciaron este martes una acusación contra un mexicano en Minnesota por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento estadounidense de Justicia emitió un comunicado en el que informó que el pasado 20 de agosto, un gran jurado federal del Distrito de Minnesota dictó auto de acusación contra Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, residente de Minneapolis (Minnesota) y de nacionalidad mexicana, por lavar al menos 750 mil dólares procedentes del narcotráfico en nombre del CJNG.

Bravo fue detenido este lunes 24 de agosto por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y compareció hoy ante un juez de primera instancia en Minneapolis.

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Bravo “abusó de su cargo en una entidad financiera para ayudar al cártel CJNG a blanquear dinero procedente de sus ventas de drogas y enviarlo de vuelta a México”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Los cárteles dependen de facilitadores financieros para garantizar que los líderes del cártel en México reciban los beneficios de los atroces delitos que cometen aquí, en Estados Unidos. La División Penal es implacable en su misión de eliminar los beneficios del delito, incluso procesando a quienes ayudan a canalizar los ingresos procedentes del narcotráfico hacia la dirección del cártel”, añadió.

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Por su parte, el fiscal Daniel N. Rosen, del distrito de Minnesota, dijo que Bravo “reforzó una infraestructura delictiva al ayudar a transferir cientos de miles de dólares procedentes del narcotráfico a los líderes del cártel”.

De acuerdo con la acusación, al menos desde febrero de 2023 hasta febrero de 2026, Bravo, se valió de su cargo en una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota y de su conocimiento de las políticas y procedimientos de cumplimiento de su empleador para eludir los controles contra el blanqueo de capitales y ocultar el origen ilícito de los fondos que blanqueaba. Los miembros del cártel pagaban a Bravo entre 40 y 50 dólares aproximadamente por cada transferencia que él blanqueaba.

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Para transferir los fondos, Bravo supuestamente fraccionaba la cantidad de dinero que debía enviarse a México en múltiples transferencias, asegurándose de que cada una de ellas fuera siempre ligeramente inferior a mil dólares, el umbral que la empresa de transferencia de dinero establece para recabar y verificar el documento de identidad del cliente. Bravo inventaba nombres falsos de origen hispano para que figuraran como remitentes y enviaba el dinero a beneficiarios ficticios en México cuyos nombres le facilitaban los miembros del cártel.

Tras procesar las transferencias, Bravo falsificó la firma de los remitentes en cada recibo de confirmación de pago para que la transferencia pareciera legítima y envió por mensaje de texto capturas de pantalla de los recibos a sus cómplices para que los fondos pudieran cobrarse en México.

Bravo está acusado de un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

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