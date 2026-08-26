Washington.- Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó un portavoz del Departamento Estado.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", indicó a la agencia EFE un portavoz de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

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