Cuatro sujetos, uno menor de edad, fueron aprehendidos por policías de la Ciudad de México por presuntamente exigir dinero a los dueños de una tortería en la alcaldía Venustiano Carranza para dejarlos trabajar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo recibieron una alerta vía radio sobre disparos en las calles Damasco y Marcos, colonia Simón Bolívar.

Al llegar al lugar, una mujer y un hombre, dueños de un puesto semifijo de venta de tortas, refirieron a los oficiales que cuatro sujetos que se encontraban en la zona les habían exigido dinero a cambio de no dañarlos y dejarlos vender en la zona.

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Asimismo, dijeron que en esta ocasión no habían entregado todo el dinero, por lo que los cuatro sospechosos comenzaron a agredirlos, pero cuando vieron a los oficiales llegar, intentaron escapar.

Los oficiales persiguieron a los cuatro sujetos y los alcanzaron en el cruce de las calles Esterlinas y Damasco.

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Tras una revisión, les hallaron un cuchillo y dinero.

Capturan a cuatro presuntos extorsionadores en Venustiano Carranza. Foto: especial

Por lo anterior, los hombres de 17, 19, 20 y 24 años de edad fueron detenidos y llevados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

mahc/LL