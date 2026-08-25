La diputada local del PAN Lizzette Salgado afirmó que Morena pretende distraer la atención de los cuestionamientos que existen sobre la Línea 5 del Cablebús, luego de que legisladores guindas acusaran a Acción Nacional de estar detrás de los amparos promovidos por vecinos de Álvaro Obregón.

“Morena vuelve a recurrir a la fórmula del complot: acusa, señala y pretende desacreditar, pero no presenta una sola prueba. Mientras tanto, las preguntas de fondo siguen sin respuesta”, señaló la legisladora.

Recordó que desde hace meses existen cuestionamientos ciudadanos respecto del proyecto, sobre todo, sobre la información técnica, los estudios de mecánica de suelos, los riesgos asociados a la construcción de la estación Santa Lucía, las estrategias de mitigación y los mecanismos de participación vecinal.

Por ello, explicó, presentó ante el Congreso local varias proposiciones para solicitar información, e incluso la comparecencia de los secretarios de Obras y de Movilidad, para que expliquen y con documentación verificable el proyecto de la Línea 5, sus estrategias de mitigación, el estudio de mecánica de suelos y los planes ante posibles riesgos.

“Si Morena tiene pruebas de que el PAN promueve los amparos, que las presente. Pero si no las tiene, que deje de inventar complots y empiece a responder las preguntas que están haciendo los vecinos”, afirmó.

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