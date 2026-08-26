Por una llamada anónima, policías de investigación rescataron, con vida, a un hombre que estaba secuestrada en un inmueble en la colonia San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, y en el operativo de la madrugada de este miércoles, fueron detenidos cinco personas, entre ellas, una mujer.

De acuerdo con información de la fiscalía capitalina, la víctima, por quien se exigió un pago de 20 millones de pesos por liberarlo, se encuentra en aparente buen estado de salud.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la investigación se inició por hechos ocurridos el 10 de agosto, cuando la víctima fue privada de la libertad en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.

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“Posteriormente, se exigió el pago de 20 millones de pesos a cambio de su liberación”, detalló.

La FGJ-CDMX indicó que, como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia del C5 y reconstruyeron la ruta del vehículo de la víctima y de otros posiblemente relacionados con los hechos. El seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.

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“El 23 de agosto se recibió, a través del 089, un reporte anónimo que advertía que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e ingresada a un domicilio de esa misma colonia. Al contrastar esta información con el análisis de videovigilancia, la PDI identificó el inmueble como un posible lugar de cautiverio”, explicó en un comunicado.

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Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el inmueble y verificar si la víctima se encontraba en su interior.

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Durante la diligencia, agentes de la PDI localizaron y rescataron a la víctima, además de detener a las cinco personas que se encontraban en el lugar, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que determinará su situación jurídica.

Reportan secuestro a la baja

En la Ciudad de México, el secuestro se mantiene en niveles mínimos, al pasar de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026, una reducción de 94%, indicó la FGJ-CDMX.

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“La baja incidencia no ha reducido la respuesta institucional: todos los casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron judicializados y, frente al mismo periodo de 2019, las judicializaciones aumentaron 178%. Cada caso activa capacidades especializadas para localizar a las víctimas y llevar ante los tribunales a quienes probablemente participaron”, expuso.

LL