Se promovió un juicio de amparo en contra de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Olga Carlota Chávez Becerril y Eva Lorena López Ordaz promovieron este recurso en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México al argumentar que la nueva Ley es discriminatoria, pues excluye del derecho al cuidado a los familiares de personas privadas de la libertad, lo que implica una violación al artículo 1 y 4 de la Constitución Federal y al artículo 9, apartado B, de la propia Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

En su demanda, la cual llegó al Congreso capitalino, las quejosas argumentan que padecen comorbilidades y que deben cuidar a los hijos de dos de sus familiares que se encuentran privados de la libertad.

Lee también Sobse se reúne con COPACOS de Colinas del Sur; dialogan sobre Línea 5 del Cablebús

“Lo que implica que nosotras las cuidadoras, quienes además requerimos cuidado, dedicamos 20 horas diarias a la atención y cuidado de diversas personas sin contar con la capacitación adecuada, la remuneración justa y desarticulando nuestro proyecto de vida al dedicar nuestro tiempo entero al cuidado y supervivencia, además de que si bien se realiza con todo esmero, ello también incide en la calidad de vida, la integridad y las posibilidades de desarrollo y en nuestra propia salud ya mermada, así como el interés superior de los menores a quienes cuidamos. De ahí que la regulación de nuestra circunstancia concreta y la visibilidad de nuestro derechos en la Ley del Sistema de Cuidados es prioritario para garantizar nuestros derechos”, señala el amparo.

El documento detalla que la aplicación de un enfoque diferenciado no es un mera expectativa o una acción afirmativa sujeta a las posibilidades de un Estado, sino un elemento mismo del derecho a igualdad, y determina los riesgos específicos de vulneración de derechos, como en el caso concreto el derecho al cuidado, según sus características y necesidades particulares.

[Publicidad]

Lee también ZMVM se amplía a 84 municipios y alcaldías; conoce las entidades que la integran

Las demandantes precisan que en las consultas y mesas de trabajo que se realizaron para elaborar esta Ley, voces especializadas insistieron en la necesidad de regular de modo directo el derecho al cuidado de los familiares de las persinas privadas de su libertad, pero esto no ocurrió.

Ante esto, promovieron este recursos para pedir la inconstitucionalidad por discriminación normativa de la Ley del Sistema de Cuidados que fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 2 de julio.

[Publicidad]

LL