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A partir de este miércoles, oficialmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) estará compuesta por 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios del estado de Hidalgo y el municipio de Huitzilac, en Morelos, tras las publicación de la declaratoria de ayer en el Diario Oficial de la Federación.
Ante la primera Sesión Ordinaria del Consejo del Desarrollo Metropolitano del Valle de México del ocho de agosto se decidió incorporar al municipio Huitzilac en Morelos por su relevancia en la captación de agua.
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¿Qué municipios y demarcaciones lo integran?
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco, Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
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En el caso del Estado de México son 59 los municipios que pertenecen a la ZMVM:
- Acolman
- Amecameca
- Apaxco
- Atenco
- Atizapán de Zaragoza
- Atlautla
- Axapusco
- Ayapango
- Coacalco de Berriozábal
- Cocotitlán
- Coyotepec
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chiautla
- Chicoloapan
- Chiconcuac
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Ecatzingo
- Huehuetoca
- Hueypoxtla
- Huixquilucan
- Isidro Fabela
- Ixtapaluca
- Jaltenco
- Jilotzingo
- Juchitepec
- La Paz
- Melchor Ocampo
- Naucalpan de Juárez
- Nextlalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Nopaltepec
- Otumba
- Ozumba
- Papalotla
- San Martín de las Pirámides
- Tecámac
- Temamatla
- Temascalapa
- Tenango del Aire
- Teoloyucan
- Teotihuacán
- Tepetlaoxtoc
- Tepetlixpa
- Tepotzotlán
- Tequixquiac
- Texcoco
- Tezoyuca
- Tlalmanalco
- Tlalnepantla de Baz
- Tonanitla
- Tultepec
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Villa del Carbón
- Zumpango
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Respecto al Estado de Hidalgo con 8 municipios que forman parte de esta zona:
- Atitalaquia
- Atotonilco de Tula
- Tepeji del Río de Ocampo
- Tizayuca
- Tlaxcoapan
- Tolcayuca
- Tula de Allende
- Villa de Tezontepec
Y para el caso del Estado de Morelos sólo es un municipio, el antes mencionado, Huitzilac.
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Con lo anterior hay un total de 84 municipios y demarcaciones que comprenden la ZMVM, sin embargo la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación aclaró que esta actualización no modifica las competencias constitucionales, las atribuciones legales o reglamentarias que correspondan a las entidades federativas y al Gobierno Federal.
LL
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