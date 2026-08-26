A partir de este miércoles, oficialmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) estará compuesta por 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios del estado de Hidalgo y el municipio de Huitzilac, en Morelos, tras las publicación de la declaratoria de ayer en el Diario Oficial de la Federación.

Ante la primera Sesión Ordinaria del Consejo del Desarrollo Metropolitano del Valle de México del ocho de agosto se decidió incorporar al municipio Huitzilac en Morelos por su relevancia en la captación de agua.

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¿Qué municipios y demarcaciones lo integran?

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco, Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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En el caso del Estado de México son 59 los municipios que pertenecen a la ZMVM:

Acolman

Amecameca

Apaxco

Atenco

Atizapán de Zaragoza

Atlautla

Axapusco

Ayapango

Coacalco de Berriozábal

Cocotitlán

Coyotepec

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ecatzingo

Huehuetoca

Hueypoxtla

Huixquilucan

Isidro Fabela

Ixtapaluca

Jaltenco

Jilotzingo

Juchitepec

La Paz

Melchor Ocampo

Naucalpan de Juárez

Nextlalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Nopaltepec

Otumba

Ozumba

Papalotla

San Martín de las Pirámides

Tecámac

Temamatla

Temascalapa

Tenango del Aire

Teoloyucan

Teotihuacán

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Tepotzotlán

Tequixquiac

Texcoco

Tezoyuca

Tlalmanalco

Tlalnepantla de Baz

Tonanitla

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Villa del Carbón

Zumpango

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Respecto al Estado de Hidalgo con 8 municipios que forman parte de esta zona:

Atitalaquia

Atotonilco de Tula

Tepeji del Río de Ocampo

Tizayuca

Tlaxcoapan

Tolcayuca

Tula de Allende

Villa de Tezontepec

Y para el caso del Estado de Morelos sólo es un municipio, el antes mencionado, Huitzilac.

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Con lo anterior hay un total de 84 municipios y demarcaciones que comprenden la ZMVM, sin embargo la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación aclaró que esta actualización no modifica las competencias constitucionales, las atribuciones legales o reglamentarias que correspondan a las entidades federativas y al Gobierno Federal.

LL