La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México invitó a conocer la Feria del Nopal 2026, que se realizará del 28 al 30 de agosto en el Monumento a la Revolución, con actividades gratuitas.

La dependencia informó que el horario general será de 11:00 a 18:00 horas; sin embargo, el viernes 28 y el sábado 29 las actividades del escenario principal se extenderán hasta las 19:00 horas.

Detalló que, durante los tres días, habrá una expoventa con 140 productores de nopal, quienes ofrecerán productos derivados.

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Agregó que habrá un tapete monumental de 8.75 por 8.75 metros, elaborado con arena pintada y piedra de tezontle, y un laberinto verde, integrado por 162 árboles de distintas variedades.

En el centro se instalará un jardín clonal con las 20 especies de nopal presentes en la Ciudad de México, acompañado de infografías y recursos fotográficos.

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La dependencia indicó que los visitantes podrán conocer las diferentes formas en que el nopal forma parte de la vida cotidiana.

La cartelera artística comenzará el viernes 28 de agosto con la inauguración a las 11:00 horas y la firma del convenio de la Escuela Campesina a las 13:00 horas; más tarde se presentarán imitadores de Luis Miguel y Juan Gabriel, mientras que Grupo Niche cerrará la jornada de 17:00 a 19:00 horas.

El sábado 29 se presentará el Grupo de Danza Folclórica Xochipilli y se llevará a cabo el Concurso de Desespinado de Nopal, cuya final y premiación se realizará de 15:00 a 17:00 horas, y la jornada concluirá con la participación de la Banda de Tlayacapan Brígido Santamaría.

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Para el domingo 30 de agosto, la feria ofrecerá presentaciones de la Compañía Infantil de Música y Danza Folclórica Huyitlatohani, la cantante Norma Anel Cervantes, el grupo de personas adultas mayores Cihuacuacuatzin, una clausura con chinelos y la presentación de Los Llayras.

Además, de 12:00 a 17:00 horas se impartirán conferencias sobre producción, transformación, sanidad y valor agregado del nopal, así como talleres ambientales.

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mahc/LL