El modus operandi de despojo que más ha sido detectado en los casos acreditados que ha recibido la fiscalía capitalina es el furtivo, que es cuando personas que conocen a la víctima entran a un inmueble y cambian las cerraduras, informó la fiscal Bertha Alcalde Luján.

“Indicaría que como el modus operandi que más se da, sobre todo en los casos donde sí estamos identificando como tal los hechos denunciados y tipifican el delito de despojo, son los casos de despojo sin violencia en donde hay invasiones furtivas”, señaló.

Detalló que en algunos casos se ha detectado que, incluso, hay antecedentes de pleitos familiares por los inmuebles, entran a las casas y modifican cerraduras.

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Otra variante dentro de lo que se ha establecido como invasión furtiva es que, en inmuebles deshabitados, personas se aprovechan de la situación para que un tercero ingrese al inmueble.

Durante el informe mensual de resultados de la fiscalía, Alcalde Luján indicó, sin revelar nombres, que hay organizaciones sociales de distinto tipo identificadas en este tipo de despojo.

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Indagan a funcionarios

Del 5 al 23 de agosto de este año, la fiscal capitalina reportó que se han iniciado ocho expedientes en el área de Asuntos Internos por omisiones en la atención al despojo, a través de las cuales se investiga a 14 funcionarios.

“Nos han denunciado por omisiones, en algunos casos dicen que existe la posibilidad de corrupción, en esos casos estamos derivando a la Fiscalía de Delitos de Corrupción, es una fiscalía como tal que tiene cierta autonomía, pero, muy importante, muchos de estos casos nos han pedido que se abran por la vía de Asuntos Internos”, dijo Alcalde Luján.

Aseguró que no se va a solapar ningún acto de corrupción u omisiones al interior de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

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Mencionó que las denuncias son en contra de los agentes del Ministerio Público, en su mayoría, son por el tiempo que tardaron en atender el caso, en lograr el aseguramiento de un inmueble y otro tipo de casos.

Precisó que por estos casos no se ha suspendido a ningún funcionario; sin embargo, reiteró que las investigaciones siguen abiertas.

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Confirma grupos delictivos detrás de delito

“Hay distintas organizaciones, ya lo mencionamos en la conferencia de prensa pasada, La Unión Tepito está involucrada en temas de despojo, el Cártel de Tláhuac con distintas células que también sabemos que han estado involucradas con tiempo al tema de despojo, Los Rodolfos”, afirmó Alcalde Luján.

La fiscal capitalina señaló que las investigaciones se coordinan con una unidad especializada para analizar el modus operandi y no caso por caso.

En caso de ser víctima de este delito, se puede presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, en las audiencias ciudadanas en el Zócalo o en la Línea Directa de la fiscal 55 5345 5000.

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