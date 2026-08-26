“La restitución de una casa que ha sido despojada no puede reducirse a entregar unas llaves y dar por terminado el problema. Una víctima de despojo pierde mucho más que un inmueble, pierde la tranquilidad, la seguridad y, en muchos casos, la confianza”, afirmó Adriana González Camarena.

Tras la reposición de la casa del pintor Jorge González Camarena ante una situación de despojo, su nieta Adriana enfatizó que las víctimas de este delito necesitan la certeza de que los ocupantes no regresarán después.

En una carta abierta publicada en redes sociales, señaló que en la restitución del inmueble se debe dejar constancia de quién tiene la legítima posesión, así como un esquema de protección ante cualquier intento de despojo.

Lee también Fiscalía capitalina ubica principal “modus operandi” para despojo

Dijo que el Estado tiene una responsabilidad frente a las víctimas, por lo que si una persona denuncia un despojo y las autoridades reconocen un riesgo, el gobierno no debería limitarse a intervenir después de que ocurra la agregación.

González Camarena reiteró que no basta con recuperar físicamente el inmueble, las autoridades deben garantizar la seguridad de las víctimas, prohibir el acercamiento de las personas involucradas, que se impidan nuevos ingresos ilegales al inmueble, al igual que una respuesta policial efectiva ante cualquier intento de repetición.

[Publicidad]

“[Que las autoridades] investiguen no solamente a quienes físicamente ocuparon la casa, sino también a quienes organizaron, financiaron, facilitaron o participaron en el despojo. Investiguen cualquier posible falsificación de documentos, simulación de actos jurídicos o participación de servidores públicos”, subrayó.

Lee también “Hay 130 denuncias en revisión”

Apuntó que a la fiscalía capitalina le corresponde investigar el delito, identificar y perseguir a todos los responsables, así como solicitar las medidas necesarias para proteger a la víctima; mientras que a la Policía de Investigación toca realizar las diligencias de investigación bajo la conducción del Ministerio Público y contribuir a localizar a los responsables.

[Publicidad]

A la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le corresponde, refirió, dar protección ante situaciones de riesgo, particularmente cuando existan amenazas o de un intento de volver a ocupar el inmueble; en el caso de la alcaldía Benito Juárez le toca actuar dentro de sus competencias administrativas y de seguridad, y colaborar con las autoridades competentes.

Enfatizó que el Poder Judicial es el encargado de garantizar el control judicial de las medidas que legalmente lo requieran y asegurar que las decisiones se adopten con pleno respeto a los derechos de las víctimas y al debido proceso.

“Una investigación completa y estar seguros los colonos [de la Del Valle]. Por la restitución, la seguridad y la justicia para las víctimas de despojo”, remarcó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.