Metrópoli | 19-07-26 | 14:02 | Actualizada | 19-07-26 | 14:03 |

Minutos después de que inició el partido de la final del Mundial entre , la Secretaría de Seguridad Ciudadana () informó que el FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se transmite el encuentro, está lleno.

Las autoridades indicaron que, debido a la alta afluencia de asistentes, se invita a la ciudadanía para disfrutar el partido de la final en los demás .

Desde la mañana del domingo, se registraron largas filas de aficionados, muchos de ellos con playeras de la para poder entrar a observar el partido final en la Plaza de la Constitución.

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¿Dónde hay festivales futboleros en CDMX?

Estos son los festivales futboleros que instaló el gobierno de la CDMX, y están todavía abiertos:

  • Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón.
  • Parque Tezozomoc, en Azcapotzalco.
  • Campos Revolución, en GAM.
  • Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.
  • Unidad Independencia, en Magdalena Contreras.
  • Deportivo Vivanco, en Tlalpan.
  • Deportivo Xochimilco, en Xochimilco.

mahc

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