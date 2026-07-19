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Minutos después de que inició el partido de la final del Mundial entre Argentina y España, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se transmite el encuentro, está lleno.
Las autoridades indicaron que, debido a la alta afluencia de asistentes, se invita a la ciudadanía para disfrutar el partido de la final en los demás festivales futboleros.
Desde la mañana del domingo, se registraron largas filas de aficionados, muchos de ellos con playeras de la Selección Mexicana, para poder entrar a observar el partido final en la Plaza de la Constitución.
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¿Dónde hay festivales futboleros en CDMX?
Estos son los festivales futboleros que instaló el gobierno de la CDMX, y están todavía abiertos:
- Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón.
- Parque Tezozomoc, en Azcapotzalco.
- Campos Revolución, en GAM.
- Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.
- Unidad Independencia, en Magdalena Contreras.
- Deportivo Vivanco, en Tlalpan.
- Deportivo Xochimilco, en Xochimilco.
mahc
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