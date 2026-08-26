Desde que se lanzó la estrategia contra el despojo en la Ciudad de México, el pasado 5 de agosto, y hasta el 23 del mes, se han recibido 214 denuncias por este delito, de las cuales 130 están en revisión porque no todas pueden ser acreditados para este delito, explicó la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

“Muchas veces toma más tiempo, porque la mayoría de estos casos derivan de conflictos que tiene procesos sucesorios, procesos civiles de otra naturaleza en conflicto por el inmueble y esto no nos permite, de inicio, determinar si se trata o no se trata como tal de un despojo, es decir, casos donde hay un conflicto entre hermanos sobre quién es dueño de la casa”.

Informó que de ese universo, 50 no constituyen un delito de despojo, pero se les da otra alternativa de solución.

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De igual forma, en el periodo se han celebrado 27 acuerdos reparatorios y 136 derivaciones a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Bertha Alcalde dijo que también se han realizado 38 aseguramientos de inmuebles y 21 judicializaciones. Mientras que 35 personas han sido detenidas por despojo y existen 32 órdenes de aprehensión en espera.

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En el informe mensual de resultados de la fiscalía, se recordó que el lunes comenzaron las asesorías gratuitas a través de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, en el Zócalo, en las que se recibieron 46 casos por despojo.

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