La alerta de seguridad que emitió el gobierno de Estados Unidos para Mexicali está relacionada con amenazas de la facción “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa, revelan medios estadounidenses que citan a un experto en seguridad.

La noche del lunes, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana dio a conocer la alerta, por la que suspendió, durante este martes, las actividades consulares en Mexicali, ante lo que describió como una “amenaza potencial”, sin ofrecer detalles.

Sin embargo, el medio digital The California Post señaló que la alerta se deriva de mensajes de “Los Rusos”, en los que se advertía de un baño de sangre en las instalaciones de las fuerzas del orden.

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“La facción de Los Rusos ha estado causando estragos, llegando incluso a intentar localizar y ejecutar a personas que trabajan para los cuerpos de policía estatales”, afirmó al Post Ed Calderón, consultor de seguridad afincado en Texas y antiguo agente de la Policía Estatal de Baja California (México).

Operativos de autoridades mexicanas con la DEA pegan a facción del Cártel de Sinaloa

Las fuerzas federales y estatales mexicanas, junto con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), han llevado a cabo operativos que han golpeado a esta facción del Cártel de Sinaloa, incluyendo la incautación, el pasado 20 de agosto, de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo.

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Según Calderón, en venganza, “Los Rusos” están atacando a las fuerzas del orden locales. Explicó que los viajeros estadounidenses y los trabajadores de los edificios del gobierno de Estados Unidos podrían convertirse en víctimas colaterales del conflicto, ya que las instalaciones estadounidenses suelen estar situadas cerca de las mexicanas.

Posible amenaza obliga a suspender actividades consulares y viajes

La notificación del gobierno estadounidense señala que debido a información sobre la supuesta “amenaza” se suspendían las actividades consulares y viajes hacia la capital del estado de Baja California, que está frente a la ciudad estadounidense de Calexico. Además, pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de un incidente y mantenerse alertas.

Este martes, la embajada de Canadá en México se hizo eco de la alerta estadounidense e hizo a sus ciudadanos las mismas recomendaciones, a manera de prevención.

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Sheinbaum reconoce alerta por posible grupo delictivo en Mexicali

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes que “hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo” y añadió que el reporte está basado en información de las agencias de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.

“No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, expresó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina.

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Esa postura fue ratificada por el Gabinete de Seguridad federal que señaló en un comunicado que hasta el momento "no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”.

EU felicita a México por acciones contra el narco

Este mismo martes, el Comando Norte de Estados Unidos felicitó al gobierno mexicano por sus acciones contra “Los Rusos”.

“El USNORTHCOM aplaude el éxito del Gobierno de México contra ‘Los Rusos’. El compromiso de todo el gobierno mexicano para luchar contra los cárteles está reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur”, señaló en una publicación en X.

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Aseguró que, a través de la Fuerza Anticárteles JIATF-CC, el USNORTHCOM “sigue identificando, desarticulando y desmantelando las operaciones de los cárteles que suponen una amenaza para Estados Unidos a lo largo de la frontera entre ambos países”.

Con información de AP

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