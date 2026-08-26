Con la mira puesta en las semifinales de la Leagues Cup, León afronta una de sus pruebas más importantes del semestre cuando se mida al Real Salt Lake en los cuartos de final del certamen binacional.

El momento que vive La Fiera contrasta con el de su rival. El conjunto esmeralda ha mostrado solidez colectiva y capacidad para resolver partidos de alta exigencia, factores que lo han convertido en uno de los equipos más consistentes, acumulando una racha de seis triunfos consecutivos. Del otro lado, el equipo estadounidense busca recuperar terreno tras semanas marcadas por la irregularidad en la MLS, una situación que añade presión a un duelo de eliminación directa en el que no existe margen de error.

Para Javier Gandolfi, este compromiso representa mucho más que un boleto a la siguiente ronda. El estratega argentino sabe que cada victoria fortalece la confianza de su proyecto y aseguró que su equipo cuenta con las herramientas necesarias para seguir avanzando, sin importar que muchos no lo coloquen entre los principales candidatos al título.

"Creo que es un equipo que tiene herramientas y lo ha demostrado, por eso está en esta fase. Cuando atacan tienen individualidades importantes, pero nosotros también contamos con muchas herramientas para hacerles daño. Estamos confiados, confío en el grupo de jugadores que tengo y seguramente, con un buen trabajo, vamos a dar un paso importante", mencionó.

El partido será transmitido exclusivamente por Apple TV, así que a continuación les dejamos el minuto a minuto del partido.

León vs Real Salt Lake: MINUTO A MINUTO